"نحتاج لمتخصص" .. لويس إنريكي يكشف عن مخاوفه مع باريس سان جيرمان قبل قمة برشلونة

ويواجه باريس سان جيرمان مشكلة مُقلقة في ركلات الجزاء، رغم مستوياته القوية في الفترة الأخيرة؛ فبعد إهدار دوي وتوريس وديمبيلي، لركلات جزاء بشكل متتالٍ، اعترف المدرب إنريكي صراحةً بأن فريقه يفتقر حاليًا إلى مختصّ حقيقي في تنفيذ ركلات الجزاء.

وبينما يواصل باريس سان جيرمان تحقيق الانتصارات، أصبح عجزه عن ترجمة ركلات الجزاء إلى أهداف ظاهرة ملحوظة، وكان عثمان ديمبيلي، حامل الكرة الذهبية، آخر المتورطين في تلك الأزمة، بعد إهدار محاولته عقب وقت قصير من مشاركته بديلًا خلال الفوز على ستراسبورج بنتيجة (3-1).

وكان فيران قد أهدر أيضًا جزائية في دوري أبطال أوروبا، قبل أيام قلائل، رغم أنها لم تمنع باريس سان جيرمان، حامل اللقب، من تحقيق فوز مثير على مانشستر سيتي بنتيجة (4-2).