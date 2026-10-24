لغز جونزالو جارسيا وعنق أربيلوا تحت مقصلة مباريات الحسم

تنفس المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا الصعداء بعدما قاد فولهام لتحقيق انتصارين متتاليين بشق الأنفس على حساب هال سيتي ثم كوفنتري سيتي بنتيجة واحدة قوامها هدف دون رد، ليقفز الفريق فجأة من دوامة قاع الترتيب نحو المركز 12.

هذا التحول الرقمي وإن كان قد خفف الضغوط الجماهيرية والإعلامية التي طالبت برحيله عقب حصاد كارثي لم يتجاوز نقطتين في أول ست جولات، إلا أنه لا يعدو كونه هدنة هشة ومؤقتة لا تعكس تعافيًا حقيقيًا في هوية الفريق التكتيكية أو قدراته الهجومية.

الحقيقة المجردة تشير إلى أن الفريق نجا بفضل تفاصيل فردية معزولة أمام منافسين مباشرين على تفادي الهبوط، بينما تتربص به روزنامة مرعبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة قد تعيده سريعًا إلى نقطة الصفر.