نجوم الأهلي على العهد مع مارينو بوسيتش .. "سخرية" جمهور الوصل بلا قيمة لكن لاعب الراقي يدق ناقوس الخطر على مستقبل الكرة السعودية!

بعد التعثر في الجولة الأولى أمام باختاكور الأوزبكي (1-1)، ما كان من بطل النخبة الآسيوية 2025-26 إلا أن يعوض جماهيره بفوز خارج الديار على حساب الوصل الإماراتي.

الراقي هزم الإمبراطور اليوم الإثنين، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

ثلاثية الفريق السعودي سجلها روجر إيبانيز، فرانشيسكو ترينكاو وفراس البريكان، في الدقائق 20، 58 و1+90 من عمر المباراة.









فيما حفظ بيدرو مالهيرو ماء وجه أصحاب الأرض بهدف صاروخي في الدقيقة 3+45 من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده للنقطة الرابعة محتلًا المركز الثالث "مؤقتًا"، في جدول ترتيب دوري الغرب، فيما تجمل رصيد الوصل عند صفر نقاط في المركز الـ14 "مؤقتًا"، لحين انتهاء مباريات هذه الجولة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الأهلي والوصل، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



