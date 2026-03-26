Udinese Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

نجم يوفنتوس فرانسيسكو كونسيكاو يرد على الشائعات المتعلقة بانتقاله إلى ليفربول

تحدث جناح يوفنتوس فرانسيسكو كونسيكاو عن التكهنات المتزايدة التي تربطه بالانتقال إلى ليفربول ليكون الخلف المحتمل لمحمد صلاح. ولا يزال اللاعب الدولي البرتغالي يركز على مهامه في تورينو رغم الاهتمام المتزايد من جانب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قبيل فتح سوق الانتقالات الصيفية.

  • موقف كونسيكاو بشأن الشائعات المتعلقة بانتقاله إلى أنفيلد

    في الوقت الذي يستعد فيه صلاح لإنهاء مسيرته الأسطورية في أنفيلد، أفادت التقارير بأن ليفربول قد حدد نجم يوفنتوس فرانسيسكو كونسيكاو كمرشح رئيسي لملء الفراغ. وسُئل الجناح البرتغالي، الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في كانكون استعداداً لمباراة ودية ضد المكسيك، بشكل مباشر عن التقارير التي تربطه بالانتقال إلى ميرسيسايد.

    أجاب كونسيكاو: "أعلم أن الناس يتحدثون عن أنه نادٍ رائع، لكنني ألعب في نادٍ كبير وأنا سعيد فيه". "في الوقت الحالي، أنا أركز فقط على هاتين المباراتين اللتين سنخوضهما مع المنتخب الوطني، وبعد ذلك سأركز على المرحلة الأخيرة من البطولة لمساعدة ناديي قدر الإمكان".

  • Juventus FC v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    الضغط والأداء في تورينو

    أثبت كونسيكاو نفسه كشخصية أساسية تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، حيث سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة تمريرات حاسمة في 34 مباراة خاضها مع يوفنتوس في جميع المسابقات هذا الموسم. وقد دفعته مهاراته الفنية وسرعته إلى مقارنته بشكل طبيعي بـ«صلاح»، لكن الشاب لا يزال متواضعاً، مؤكداً أن أولويته هي الحفاظ على المستوى العالي المطلوب في ملعب أليانز.

    وأضاف: "أنا في نادٍ كبير حيث الضغط للفوز هائل. عليّ فقط أن أواصل العمل والمساهمة بالأهداف والتمريرات الحاسمة". يخوض يوفنتوس حاليًا معركة شرسة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يتنافس مع فرق مثل روما وكومو على إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي، وهو عامل من المرجح أن يحدد قدرته على الاحتفاظ بأصوله الثمينة في الأشهر المقبلة.

  • بناء مستقبل دائم في يوفنتوس

    بعد فترة إعارة أولية من نادي بورتو، سارعت يوفنتوس العام الماضي إلى ضم كونسيكاو بشكل نهائي. ودفع العملاق الإيطالي مبلغًا قدره 30.4 مليون يورو لضم الجناح، ومنحه عقدًا مدته خمس سنوات يربطه بالنادي في المستقبل المنظور. ويُعقّد هذا الالتزام طويل الأمد أي محاولة محتملة من جانب ليفربول، الذي سيضطر على الأرجح إلى دفع علاوة كبيرة.

    على الرغم من التكهنات، ترتبط طموحات اللاعب في الوقت الحالي بنجاح النادي والاعتراف به على مستوى المنتخب الوطني. بعد أن اندمج جيدًا في كرة القدم الإيطالية، يركز اللاعب على ضمان عودة يوفنتوس إلى المنافسة الأوروبية الراقية، مع ترسيخ مكانه في تشكيلة روبرتو مارتينيز للمنتخب البرتغالي استعدادًا لكأس العالم 2026.

  • Germany v Portugal - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    أحلام كأس العالم تلوح في الأفق

    مع اقتراب موعد كأس العالم في أمريكا الشمالية، يرى كونسيكاو أن أدائه على مستوى النادي هو السبيل لتحقيق أحلامه الدولية. فقد أصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة البرتغال، ويأمل في الاستفادة من المباريات المتبقية في نهاية الموسم لضمان مكانه في الطائرة.

    واختتم قائلاً: "إنه حلم وهدف، وسأبذل قصارى جهدي لأكون هناك. هدفي هو المساعدة بتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، وهذا ما أحاول القيام به. يجب أن أستمر في إثبات قدرتي يومياً على مساعدة المنتخب الوطني وأن أحصل على الدعم منه لمواصلة تطوري".

