نجم مانشستر يونايتد السابق يسجل هدفاً دراماتيكياً في الدقيقة 100 ليقود جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أول مشاركة لها في كأس العالم منذ عام 1974
توانزيبي يضع حداً لنصف قرن من المعاناة
حجزت جمهورية الكونغو الديمقراطية مقعدها في أمريكا الشمالية بعد حملة تصفيات شاقة امتدت على 13 مباراة وتوجت بنهائي قمة قاراتي متوتر في المكسيك، فازت فيه بنتيجة 1-0 بعد الوقت الإضافي. في الدقيقة 100، برز توانزيبي لاعب بيرنلي كبطل غير متوقع، حيث سجل هدف الفوز من ركلة ركنية ليتغلب أخيراً على المقاومة المستمرة من جامايكا. يمثل هذا النتيجة إنجازاً هائلاً للمدرب سيباستيان ديسابر، الذي نجح فريقه أيضاً في تجاوز عمالقة القارة الأفريقية الكاميرون ونيجيريا للوصول إلى البطولة.
- AFP
الأحلام أصبحت حقيقة
بالنسبة لتوانزيبي، الذي أمضى 17 عامًا في أولد ترافورد كلاعب في فرق الناشئين والكبار، شكّل هذا الهدف ذروة مسيرته الدولية حتى الآن. وبدا اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً متأثراً بشكل واضح بعد صافرة النهاية، وهو يستذكر رحلته من لاعب شاب واعد إلى رمز وطني. وقال للصحفيين: "تسجيل هدف الفوز للبلد، هذا ما يحلم به أي فتى صغير. وقد تحقق ذلك بالنسبة لي، وأنا سعيد للغاية. أنا فخور جداً بما استطعت أن أفعله لبلدي".
فريق يزخر بالنجوم
تأهل "الليوبارد" لم يكن محض صدفة، حيث قام ديسابر بتشكيل فريق قوي للغاية يضم خمسة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينهم يوان ويسا وآرون وان-بيساكا. وتشكل هذه النسخة الحديثة من الفريق تباينًا صارخًا مع تشكيلة عام 1974، التي كانت تُعرف آنذاك باسم "زائير"، والتي خرجت من كأس العالم دون أن تسجل أي هدف. ويظل القائد شانسيل مبيمبا مركزًا على التحدي الكبير المتمثل في مواجهة القوى العالمية الراسخة.
وقال مدافع ليل: "سنستمتع بالتأهل، لكننا سنواصل العمل. نحن نعلم أننا سنواجه دولاً كبرى تشارك في كأس العالم كل أربع سنوات. سنبقى متواضعين، وسنحافظ على توازننا، وسنواصل العمل. لن يكون الأمر سهلاً، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لنجعل مشجعينا وشعبنا فخورين بنا".
تنتظرنا مجموعة K صعبة
تدخل جمهورية الكونغو الديمقراطية منافسات المجموعة "ك" الصعبة في كأس العالم إلى جانب البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا، مع احتمال مواجهة إنجلترا في دور الـ32. ويظهر الفريق حالياً في حالة ممتازة بعد فوزه على جامايكا، لكن عليه الآن أن يتحول من فريق مستضعف في التصفيات إلى منافس حقيقي في البطولة. وسيكون الحفاظ على لياقة النجوم الرئيسيين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي، مثل توانزيبي وويسا، خلال الأشهر الأخيرة من الموسم المحلي أمراً حيوياً قبل توجههم إلى أمريكا الشمالية.