Getty Images Sport
نجم مانشستر سيتي رودري يبلغ الشرطة من قبل جيران غاضبين بسبب "انتهاك الخصوصية"
هواية نجم المدينة في تسلق المباني الشاهقة تثير ردود فعل سلبية محلية
أفادت التقارير أن اللاعب الدولي الإسباني، الذي يعيش في شقة فاخرة في سالفورد، قد أثار غضب سكان الشقق في وسط المدينة. رودري متهم بتحليق طائرة بدون طيار على بعد أمتار قليلة من نوافذ المستأجرين ليلاً، مما يضر بخصوصية سكان الطوابق العليا. اشتكى العديد من السكان إلى بواب المبنى وشرطة مانشستر الكبرى من أن الأضواء الخضراء الوامضة للجهاز تسبب لهم "القلق" و"الإزعاج". شاركت مجموعات WhatsApp الخاصة بالمبنى صوراً مزعومة للاعب البالغ من العمر 29 عاماً وهو يقف على شرفته حاملاً جهاز التحكم، مما دفعهم إلى تقديم شكاوى رسمية بشأن مضايقات وقيود هيئة الطيران المدني (CAA).
- Getty Images Sport
السكان ينتقدون الرحلات الجوية "المزعجة" خارج نوافذهم
أعرب السكان المحليون عن استيائهم بصوت عالٍ، مشيرين إلى أن قرب الطائرة بدون طيار أمر مزعج للغاية نظراً لارتفاع المباني. وصف أحد السكان، وهو سائق شاحنة ثقيلة يعيش في الطابق 34، اللحظة التي شاهد فيها هو وشريكته الجهاز.
وقال لصحيفة "ذا صن": "أعيش مع شريكتي في طابق مرتفع، وآخر ما تتوقع رؤيته عندما تشاهد التلفزيون هو طائرة بدون طيار على بعد متر واحد من النافذة". "زوجتي منزعجة جدًا من ذلك. إحدى مزايا العيش في مكان مرتفع جدًا هي أنك لا تكون مرئيًا لأي شخص، ولكن الآن نحن نعاني من رودري وطائرته بدون طيار".
وأضاف جار آخر أن الوضع يبدو وكأنه انتهاك لقوانين التلصص، مؤكداً أن صديقته اتصلت بالرقم 101 لتشتكي من الإزعاج المستمر.
التدقيق القانوني على لاعب خط الوسط
بموجب القانون البريطاني، يجب على طياري الطائرات بدون طيار احترام الخصوصية وتجنب التسبب في إزعاج، وعادة ما يتعين عليهم اجتياز اختبار نظري وتسجيل الأجهزة التي يزيد وزنها عن حد معين. وأكدت شرطة مانشستر الكبرى أنها "تجري تحقيقات" في الشكاوى. بالنسبة للاعب يحافظ على خصوصية حياته الشخصية، يمثل هذا التدقيق القانوني المفاجئ لحظة نادرة من الدعاية السلبية منذ انتقاله من أتلتيكو مدريد في عام 2019 مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.
- Getty Images Sport
تحقيقات الشرطة وسباق حاسم لمدينة مانشستر
ستقوم الشرطة باستجواب لاعب خط الوسط للتأكد من أنه يفهم قوانين الطيران والخصوصية في المملكة المتحدة. على الرغم من أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تهم خطيرة إذا تم حل المشكلة بسرعة، إلا أن هذا التشتت يأتي في وقت حساس لمانشستر سيتي. قد يتم تغريمه أو تحذيره إذا وجدت الشرطة مخالفة لقوانين هيئة الطيران المدني.
في الوقت الحالي، سيظل اللاعب مركزًا على كرة القدم مع دخول فريق بيب جوارديولا في جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
