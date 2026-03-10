نجم مانشستر سيتي رودري يبلغ الشرطة من قبل جيران غاضبين بسبب "انتهاك الخصوصية"

أعرب السكان المحليون عن استيائهم بصوت عالٍ، مشيرين إلى أن قرب الطائرة بدون طيار أمر مزعج للغاية نظراً لارتفاع المباني. وصف أحد السكان، وهو سائق شاحنة ثقيلة يعيش في الطابق 34، اللحظة التي شاهد فيها هو وشريكته الجهاز.

وقال لصحيفة "ذا صن": "أعيش مع شريكتي في طابق مرتفع، وآخر ما تتوقع رؤيته عندما تشاهد التلفزيون هو طائرة بدون طيار على بعد متر واحد من النافذة". "زوجتي منزعجة جدًا من ذلك. إحدى مزايا العيش في مكان مرتفع جدًا هي أنك لا تكون مرئيًا لأي شخص، ولكن الآن نحن نعاني من رودري وطائرته بدون طيار".

وأضاف جار آخر أن الوضع يبدو وكأنه انتهاك لقوانين التلصص، مؤكداً أن صديقته اتصلت بالرقم 101 لتشتكي من الإزعاج المستمر.