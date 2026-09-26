نجم ليفربول يكشف الفارق بين سلوت وكلوب: مع الألماني عرفنا أننا نستطيع الفوز على أي فريق!

خلال حديثه في برنامج The Overlap، قدّم روبرتسون نظرة مثيرة للاهتمام حول اختلاف مناهج كلوب وسلوت. وسلّط آندي الضوء على مدى اعتماد سلوت الكبير على البيانات والتحليلات مقارنةً بكلوب. وقال روبرتسون: «كان آرني مهتماً بكل الإحصائيات، هكذا كان».

«لقد جلب معه رجله الخاص، روبن [بيترز]، الذي كان دائماً منشغلاً بجهاز الآيباد. حتى في التدريبات، إذا كنت قد أديت ربما عدداً كبيراً جداً من العَدْوات السريعة أو أي شيء من هذا القبيل، كان روبن يقول: ‘ربما يحتاج أحدهم إلى الخروج’. لقد كانوا أكثر إدراكاً بكثير في ما يتعلق بالأحمال البدنية وأمور من هذا القبيل. كان بالتأكيد على هذا النحو».