AFP
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نجم ليفربول يكشف الفارق بين سلوت وكلوب: مع الألماني عرفنا أننا نستطيع الفوز على أي فريق!
اجتماعات تكتيكية وتحليلات عبر الأيباد
خلال حديثه في برنامج The Overlap، قدّم روبرتسون نظرة مثيرة للاهتمام حول اختلاف مناهج كلوب وسلوت. وسلّط آندي الضوء على مدى اعتماد سلوت الكبير على البيانات والتحليلات مقارنةً بكلوب. وقال روبرتسون: «كان آرني مهتماً بكل الإحصائيات، هكذا كان».
«لقد جلب معه رجله الخاص، روبن [بيترز]، الذي كان دائماً منشغلاً بجهاز الآيباد. حتى في التدريبات، إذا كنت قد أديت ربما عدداً كبيراً جداً من العَدْوات السريعة أو أي شيء من هذا القبيل، كان روبن يقول: ‘ربما يحتاج أحدهم إلى الخروج’. لقد كانوا أكثر إدراكاً بكثير في ما يتعلق بالأحمال البدنية وأمور من هذا القبيل. كان بالتأكيد على هذا النحو».
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الابتعاد عن المخطط الأساسي
وأوضح روبرتسون أن سلوت كان يعقد اجتماعات يومية في مركز AXA للتدريب. وأشار روبرتسون قائلًا: «الطريقة التي كان يعمل بها كلوب هي أنه لم يكن يعقد اجتماعات كل يوم. كان كلوب يعقد اجتماعًا قبل المباراة بيوم مثلًا، وكان يستمر نحو 40 دقيقة».
وكان سلوت يفضّل جلسات يومية مدتها 10 أو 15 دقيقة تركّز على تحليل الخصم. أما في عهد كلوب، الذي فاز بكل لقب كبير خلال سنواته التسع في القيادة وأنهى انتظار النادي الذي دام 30 عامًا للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد كان التركيز منصبًّا بشكل صارم على أسلوب فريقهم الخاص. وأضاف: «في المقابل، كان كلوب أقرب إلى منطق ‘إذا لعبنا وفق مخططنا، فسنفوز بهذه المباراة’. كان سلوت يغيّر الأمور، لكننا لم نكن نغيّر الكثير في عهد كلوب، بل كنا ببساطة الفريق الأفضل وكنا قادرين على هزيمة أي فريق يقف أمامنا».
الدفاع عن نظام التدريب الجديد
حقق سلوت نجاحًا فوريًا، إذ توّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، قبل أن ينهار الفريق في موسمه الثاني، ما أدى في نهاية المطاف إلى رحيله. وعلى الرغم من الإحباط الواسع بشأن أسلوب لعب ليفربول خلال ذلك الموسم الثاني المشؤوم، دافع روبرتسون بشراسة عن حدّة العهد الجديد. فقد اعتاد الجماهير أسلوب اللعب الهجومي عالي الحدّة الذي كان يعتمده كلوب، لكن روبرتسون رفض المزاعم القائلة بأن اللاعبين لم يبذلوا جهدًا كافيًا.
وقال: «هذا نوعًا ما ما أزعجني من الموسم الماضي، كان [الناس] يقولون ‘إنهم لا يتدربون بجدية كافية’». وأضاف: «لقد تدربنا بجدية بالغة تحت قيادة سلوت. بعض حصص سلوت التدريبية كانت صعبة للغاية حقًا. أعتقد أن الأمر ببساطة أنهم كانوا معتادين جدًا على أننا كنا نبذل كل ما لدينا مع يورجن كلوب، في حين أن أسلوب لعب سلوت ربما كان مختلفًا بعض الشيء».
- Getty Images
التطلع نحو المستقبل
غادر روبرتسون الآن أنفيلد ليبدأ فصلاً جديداً مع توتنهام، تاركاً ليفربول لخوض حقبته المقبلة تحت قيادة أندوني إيراولا. وفيما يواصل نادي الميرسيسايد تطوير هويته التكتيكية عقب فترة سلوت، سيحتاج إيراولا إلى إعادة البناء وإيجاد تركيبة رابحة جديدة. في المقابل، سيسعى روبرتسون إلى ترسيخ صفاته القيادية والدفاعية في شمال لندن.
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