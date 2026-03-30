AFP
ترجمه
نجم ليفربول أليكسيس ماك أليستر يظهر مرتديًا قميص زين الدين زيدان وسط شائعات انتقاله إلى ريال مدريد
إشارة عصرية في ملعب البرنابيو؟
نشر الفائز بكأس العالم البالغ من العمر 27 عامًا على إنستغرام سلسلة من الصور التي تعكس أنشطته طوال شهر مارس، بما في ذلك صورة بارزة له وهو يرتدي قميص ريال مدريد رقم 5 الخاص بزيدان. ورغم أن المنشور تضمن أيضًا صورًا له أثناء مباراة دوري أبطال أوروبا ضد غالطة سراي، إلا أن التكريم الذي قدمه للأسطورة الفرنسية هو ما استحوذ على عناوين الأخبار. كان ماك أليستر هدفًا مستمرًا للبلانكوس منذ أدائه المتميز في كأس العالم 2022 وانتقاله اللاحق من برايتون. على الرغم من تسجيله أهدافًا ضد مدريد في حملات متتالية بدوري أبطال أوروبا مع فريق أرني سلوت، إلا أن سحر العاصمة الإسبانية لا يزال موضوعًا متكررًا بالنسبة للنجم الجنوب أمريكي.
- Getty Images Sport
مفاوضات العقد معلقة
وفي حديثه عن مستقبله قبل مباراة ليفربول الأخيرة في دور الـ16 من البطولة الأوروبية ضد غالطة سراي، أكد ماك أليستر أن المفاوضات الرسمية بشأن تمديد عقده لم تبدأ بعد. وقال لاعب الوسط الأرجنتيني: "أولاً وقبل كل شيء، أود أن أهنئ رايان [جرافنبرخ] على توقيع عقده الجديد، لأن هذا أمر جيد جداً بالنسبة له وهو يستحقه. لقد كان لاعباً مهماً للغاية بالنسبة لنا في الموسم الذي فزنا فيه بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أمر ليس سهلاً على الإطلاق. لذا، تهانينا له. أما بالنسبة لي، فلم نبدأ بعد في مفاوضات تجديد العقد، لكنني لست في عجلة من أمري، وهذه مجرد حقيقة."
إنكار الأب
يتزامن ظهور هذه الشائعات مع فترة انتقالية مهمة بالنسبة لليفربول، حيث يواجه الفريق تغييرًا جذريًا محتملًا في تشكيلته مع اقتراب انتهاء عقود لاعبين رئيسيين مثل محمد صلاح وإبراهيما كوناتي.
وفي حديثه إلى WinWinAllSportsحول الاهتمام المزعوم من جانب مدريد، صرح والد اللاعب، كارلوس ماك أليستر، سابقًا: "ما يمكنني قوله في الوقت الحالي هو أن أليكسيس يركز على ليفربول والموسم الحالي. أليكسيس سعيد جدًا ومستقر جدًا مع ليفربول."
- Getty Images Sport
لحظة حاسمة في تاريخ القارة
يتجه تركيز ليفربول الآن نحو المواجهة الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في 8 أبريل في العاصمة الفرنسية. وتُعد هذه المواجهة الحاسمة في مرحلة خروج المغلوب منصة حيوية لماك أليستر لاستعادة أفضل مستوياته بعد موسم اتسم بأداء متفاوت ومشاكل بدنية طفيفة. خارج الملعب، يتعين على إدارة أنفيلد أن تقرر ما إذا كانت ستسرع في مفاوضات التجديد أم ستخاطر بدخول اللاعب في آخر عامين من عقده، وهو سيناريو من شأنه أن يضعف بشكل كبير من قوتها التفاوضية أمام ريال مدريد الذي يراقب الوضع عن كثب.