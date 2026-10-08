أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن إضافة مهمة إلى هيكل ملكيته، حيث نجح في جذب استثمار ومشاركة بطل الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) جيلجيوس-ألكسندر. وتُعد هذه الخطوة نقطة تقاطع مهمة بين الرياضات الأمريكية الراقية ودوري لا ليجا، حيث يتطلع اللاعب الكندي إلى نقل عقليته الفائزة إلى صفوف العملاق الإسباني.

وأكد النادي أن هذه الشراكة ترتكز على فلسفة مشتركة تتمثل في التميز والطموح والعزيمة القوية التي أصبحت سمة مميزة لعهد دييجو سيميوني على خط الملعب.

وفي حديثه عن دوره الجديد داخل المنظمة، أعرب نجم كرة السلة عن فخره بالانضمام إلى إحدى أكثر المؤسسات احترامًا في القارة. وقال جيلجيوس-ألكسندر في بيان رسمي صادر عن أتلتيكو مدريد: «أنا متحمس للانضمام رسميًا إلى مجموعة مالكي أتلتيكو مدريد. هذا نادٍ له حضور طويل الأمد في قمة كرة القدم الأوروبية، وأنا ممتن لهذه الفرصة لأكون جزءًا من مستقبله».