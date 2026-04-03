نجم شتوتغارت يعترف بأنه سيكون "سعيدًا بالعودة إلى ريال مدريد"، في ظل امتلاك النادي الإسباني العملاق خيار إعادة الشراء بأسعار مخفضة

في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أعرب الإسباني عن حبه لناديه السابق، مع الحفاظ على تركيزه المهني على مسؤولياته الحالية في ملعب «إم إتش بي أرينا». وعلى الرغم من الشائعات المستمرة حول عودته إلى وطنه، أكد أندريس أنه يترك حاليًا جميع القرارات المتعلقة بمسيرته المهنية في أيدي وكلائه لتجنب أي عوامل تشتيت للانتباه.

وفي حديثه إلى صحيفة "ذا أثليتيك"، تطرق إلى احتمال العودة إلى البرنابيو قائلاً: "هذا أمر يجب أن يقرره النادي - سأكون سعيداً بالعودة إلى مدريد، لكنه ليس أمراً يقلقني في الوقت الحالي. أنا سعيد جداً في شتوتغارت. وقد أخبرت وكيل أعمالي أنني لا أريد أن أعرف أي شيء عن ذلك. عندما يحين الوقت، سنتحدث ونرى ما هي الخيارات المتاحة أمامنا".