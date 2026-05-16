"70 زجاجة جعة يوميًا" .. سيسينيو يروي كواليس إدمانه الصادمة في ريال مدريد وروما!

تعود بداية الأزمة إلى سن الثالثة عشرة، حين تذوق سيسينيو الكحول لأول مرة في إحدى الحفلات. ومنذ تلك اللحظة، سيطر الإدمان على حياته لينافس حبه لكرة القدم. ويقول البرازيلي: "لقد دمرت نفسي بالكحول.. جربت الجعة وعشقتها وكأنها امرأة، وكلما تقدمت في العمر، زادت شراستي في الشرب".

الأمر الأكثر صدمة هو قدرة سيسينيو على التوفيق بين حياة السهر والمجون ومسيرته الاحترافية في أعلى المستويات، خاصة خلال فترتيه في إيطاليا وإسبانيا. وعن أسوأ أيامه في العاصمة الإيطالية، يعترف: "في روما، حققت رقمًا قياسيًا شخصيًا في يوم واحد؛ شربت 70 زجاجة جعة، و15 كأسًا من الكايبيرينيا، ودخنت علبتي سجائر!".