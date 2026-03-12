Getty Images Sport
ترجمه
نجم تشيلسي السابق يكشف أنه لعب في نهائي أوروبي ونصف وجهه مشلول
تشخيص صادم قبل ستوكهولم
لا تزال نهائي كأس الكؤوس الأوروبية لعام 1998 واحدة من أكثر الليالي شهرة في تاريخ تشيلسي، ولكن بالنسبة لدوبيري، كانت الفوز 1-0 على شتوتغارت معركة شخصية ضد إعاقة جسدية مخيفة. كشف المدافع أنه قضى فترة التحضير للمباراة، و90 دقيقة كاملة في السويد، في التعامل مع تشخيص إصابته بمرض شلل بيل.
ظهرت هذه الحالة، التي تسبب ضعفًا مفاجئًا أو شللًا في عضلات الوجه، قبل أسبوعين فقط من الحدث الكبير. بينما كان البلوز يستعدون لأكبر مباراة في الموسم، اضطر دوبيري إلى التعايش مع تشخيص يهدد بإبعاده عن الملاعب في ذروة مسيرته المبكرة.
دوبيري يكشف عن صراعاته
في حديثه في بودكاست SACKED! ، قال دوبري: "الشيء الذي يبرز بالنسبة لي لأنه أساس مرونتي الكاملة وشخصيتي [هو كأس الكؤوس الأوروبية]. لقد عانيت، ولا يعرف الكثير من الناس هذا، فأنا لا أروي القصة".
"لم يكن الأمر كما هو الآن حيث كل شيء يصبح خبراً، لكنها كانت أكبر مباراة في حياتي في ذلك الوقت، كما ذكرت كأس الكؤوس. كنت في العشرين أو الحادية والعشرين من عمري، وقبل أسبوعين من إصابتي بشلل بيل. قد يتساءل الناس: "ما هو شلل بيل؟" في جوهره، هو سكتة دماغية صغيرة في جانب الوجه. إنه ينهار ببساطة. يقول أحدهم: "انظر إلى وجهك." وأنا أرد: "نعم، انظر إلى وجهك." نمزح قليلاً. فيقولون: "لا، جدياً يا دوبس، اذهب وانظر إلى وجهك." أذهب إلى الحمام وأنظر إلى وجهي ولا أستطيع تحريكه. أبدو مثل سلوث في فيلم Goonies إذا تخيلت نسخة سوداء منه."
"أقول: "يا إلهي". أتصل بطبيبي الفيزيائي لأرى طبيب نادي تشيلسي، أركب السيارة، وجميع الرفاق يتبادلون المزاح في الطريق. نسير، ونقود في الرحلة، وأنا أنظر في المرآة إلى وجهي، ولا أستطيع تحريك وجهي. أرى الطبيب ويقول لي إنني مصاب بشلل بيل. ما هو شلل بيل؟ لا أعرف ما هو شلل بيل؟ حسناً، كم من الوقت ستستمر هذه الحالة، لأنني أفكر في أن لدينا نهائي كأس. لقد فزنا للتو على ميدلسبرو في كأس الرابطة. قد تستمر الحالة أسبوعين أو شهرين أو سنتين."
التغلب على العائق النفسي
على الرغم من عدم اليقين، أقنع دوبيري المدير الفني جيانلوكا فيالي بأنه لائق للعب، مصمماً على ألا يخيب آمال زملائه. ركز على الحفاظ على تركيزه، خوفاً من أن يُعزى أي تراجع في الأداء إلى حالته الصحية بدلاً من شدة المباراة.
"كنت أفكر في نفسي: 'لا تدع هذا يزعجك'. كنت دائمًا الشاب الذي يفكر: 'يجب ألا أكون الحلقة الضعيفة'. كان حولي لاعبون دوليون، وكنت أفكر: 'لا يمكن أن يؤثر هذا عليّ'. لحسن الحظ، سجل الساحر جيانفرانكو زولا هدف الفوز وفازنا. أتذكر دائمًا الاحتفالات، وأستخدم تلك الصورة دائمًا عندما ألقي بعض محاضراتي"، أضاف.
"وأقول للناس: 'ماذا ترون في تلك الصورة؟' فيقولون: 'احتفالات، مجد'. وأقول: "المرونة". لأن في الصور، إذا رأيت وجهي هناك، فإن أي شخص مر بهذه التجربة يمكنه أن يفهم على الفور، وهي تعبر عن "المرونة" لأنني أصبت بمرض شلل بيل. هذا أحد أكبر إنجازاتي، والعقبات، والأشياء التي تغلبت عليها في حياتي. الإصابة بمرض شلل بيل واللعب في نهائي كأس كبير والفوز هو أكبر شيء بالنسبة لي".
إرث من المرونة الخالصة
غادر دوبري تشيلسي في نهاية المطاف عام 1999. وانتقل للعب مع ليدز يونايتد، ستوك سيتي، ريدينغ، ويكومب، سانت جونستون، وأوكسفورد يونايتد قبل أن يتقاعد أخيرًا عام 2013. خلال فترة لعبه مع البلوز، خاض 115 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.
