Getty Images Sport
ترجمه
نجم برازيلي سابق يلمح إلى أن نيمار «لا يريد المشاركة في كأس العالم» في ظل مقارنته برونالدو
لويزاو يشكك في دوافع نيمار
في حديثه مع برنامج "بطل العالم مع غالفاو" على قناة N Sports، لم يتردد لويزاو في التعبير عن رأيه بشأن الحالة الذهنية الحالية لأفضل هداف في تاريخ البرازيل. وفي حين لا يزال جزء كبير من عالم كرة القدم يتوقع أن يكون نيمار هو النجم الأبرز في كأس العالم المقبلة، أشار الفائز بكأس العالم 2002 إلى أن رغبات اللاعب نفسه قد لا تتوافق مع تلك التوقعات.
"أعتقد أن نيمار لا يريد الذهاب إلى كأس العالم"، هكذا بدأ لويزاو حديثه. أشار المهاجم السابق، المعروف بقدراته التهديفية الدقيقة خلال مسيرته التي شهدت مشاركته في 12 مباراة دولية مع البرازيل وتحويله إلى بطل جماهيري في نادي كورينثيانز، إلى ما يبدو أنه نقص في المبادرة من جانب نيمار فيما يتعلق بعلاقته مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني.
- Getty Images Sport
مقارنة رونالدو نازاريو
وفي معرض تبريره لموقفه، أجرى لويزاو مقارنة لاذعة بين الوضع الحالي لنيمار والإصرار الأسطوري الذي أظهره رونالدو نازاريو في الفترة التي سبقت كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. فقد تغلب رونالدو، كما هو معروف، على إصابات كادت تنهي مسيرته ليقود البرازيل إلى لقبها الخامس، وهو مستوى من الطموح لا يراه لويزاو في نيمار.
وأضاف لويزاو: "هيا يا جالفاو، عندما نريد ذلك، كما أراده رونالدو... كنت أبحث عن المدرب للتحدث معه، وكان المدرب يبحث عنه. عندما نريد ذلك، نسعى لتحقيقه".
الحاجة إلى قيادة قوية
وبالإضافة إلى انتقاده للاعبين الأفراد، وجه لويزاو انتباهه أيضًا إلى إدارة المنتخب البرازيلي، مؤيدًا مهارات كارلو أنشيلوتي في فرض الانضباط.
وأكد قائلاً: "أعتقد أن هؤلاء اللاعبين بحاجة إلى مدرب قوي". ثم تحدث لويزاو عن مكانة القميص الأصفر، مستذكراً الالتزام الذي أظهره في سنواته الأولى على المستوى الدولي: "اضطررت إلى استئجار بدلة للذهاب إلى منتخب الشباب".
- AFP
الوقت ينفد
تشمل أبرز إنجازات لويزاو في مسيرته المشاركة في الفريق الفائز بكأس العالم 2002، والحصول على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية بأتلانتا عام 1996. كما أن سجله على الصعيد المحلي حافل بالإنجازات، حيث فاز بكأس ليبرتادوريس مع كل من فاسكو دا جاما وساو باولو، إلى جانب لقب كأس العالم للأندية مع كورينثيانز.
مع اقتراب انتهاء العد التنازلي لكأس العالم 2026، تُعد تعليقاته تذكيرًا صارخًا بالمعايير المتوقعة داخل المعسكر البرازيلي. ويظل السؤال الرئيسي الذي يواجه المنتخب البرازيلي قبل سعيه للحصول على النجمة السادسة هو ما إذا كان نيمار سيتمكن من إثبات خطأ منتقديه ومحاكاة حماس أساطير الماضي، حيث إن استدعاءه للمنتخب ليس مضمونًا على الإطلاق نظرًا لعدم مشاركته مع منتخب بلاده منذ عام 2023.