نجم إنتر السابق يتطرق إلى الخلاف «الغريب حقاً» بين روميلو لوكاكو ونابولي، ويدعو إلى «التفاهم» في ظل الصعوبات النفسية التي يواجهها المهاجم

وصلت العلاقة بين لوكاكو ونابولي إلى نقطة الانهيار خلال فترة التوقف الدولية في شهر مارس. وعلى الرغم من انسحابه من منتخب بلجيكا، لم يعد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى إيطاليا كما كان متوقعًا، واختار بدلاً من ذلك البقاء في أنتويرب. وأفادت التقارير أن المهاجم السابق لتشيلسي وإنتر خضع لبرنامج إعادة تأهيل في عيادة متخصصة، وهو تطور أدى إلى توتر شديد مع ناديه.

أعرب رانوكيا، الذي شارك البلجيكي غرفة الملابس في سان سيرو، عن حيرته إزاء انقطاع التواصل الحالي. وفي حديثه إلى راديو كيس كيس، قال: "خبر غريب، غريب حقًا. الآن، لا أعرف - علينا أيضًا أن نفهم الأسباب المختلفة، بالنظر إلى أنه قدم بعض التوضيح"، مشددًا على الطبيعة الغريبة للصراع.