نجم أياكس وهولندا السابق كوينسي بروميس يعترف بطعن أحد أفراد أسرته
الاعتراف بالذنب أمام محكمة الاستئناف
خلال الجلسة الافتتاحية لجلسة الاستئناف التي عقدت يوم الثلاثاء، أكد محامو بروميس أن المتهم قد تسبب بالفعل في إصابة جسدية للضحية. ويشكل هذا اعترافاً يختلف بشكل كبير عن إنكاره السابق. ويأتي هذا الاعتراف في مرحلة حاسمة من هذه القضية القانونية، حيث تعيد المحكمة النظر في أحداث تلك الليلة من عام 2020. وبعد أن واجه المهاجم في السابق عواقب قانونية شديدة غيابياً، يحاول الآن توضيح دوره في المشاجرة العنيفة من خلال ممثليه القانونيين.
تفاصيل المشادة العنيفة
وقد عرضت محامية الدفاع كاري كنوبس ملابسات أحداث تلك الليلة، موضحةً أن النزاع بدأ بسبب سرقة مزعومة لمجوهرات عائلية. وأوضحت أن لاعب كرة القدم واجه الرجل - الذي يؤكد أنه ليس ابن عمه في الواقع على عكس ما ورد في التقارير - مما أدى إلى شجار جسدي خارج المكان. واعترافاً بالعنف الذي وقع، قدم فريق الدفاع اعترافاً كاملاً بشأن السلاح المستخدم. ووفقاً لوكالة الأنباء ANP، قال محامو بروميس إنه "اعترف الآن بالحقيقة للمرة الأولى"، معترفاً بأنه طعن قريبه بسكين صغير.
مسيرة مهنية مربحة ومليئة بالسفر
قبل الخلافات القانونية التي واجهها، كان المهاجم يتمتع بمسيرة مهنية ناجحة للغاية، حيث بلغت قيمة رسوم انتقالاته الإجمالية 56.70 مليون يورو. وبعد أن تطور مستواه في صفوف فرق الشباب، حقق انطلاقة قوية مع نادي توينتي قبل أن ينتقل إلى أندية كبرى في أنحاء أوروبا. وتشمل مسيرته الانتقالية فترات مهمة مع سبارتاك موسكو، وانتقالًا بقيمة 21 مليون يورو إلى نادي إشبيلية، ثم عودة إلى أمستردام في عام 2019 مقابل 15.70 مليون يورو. على الصعيد الدولي، خاض 50 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي بين عامي 2014 و2021، حيث لعب دوراً بارزاً في التشكيلة التي وصلت إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية في عام 2019.
- Getty Images Sport
الاستئناف الجاري وادعاء الدفاع عن النفس
مع استمرار سير إجراءات الاستئناف، التي بدأت للتو يوم الثلاثاء، ينصب التركيز المباشر للقضية كليًا على حجة الدفاع القانونية المتمثلة في الدفاع عن النفس. ويتعين على المحكمة الآن تقييم ادعاء الدفاع وتحديد مدى صحته. وفي ظل شعور اللاعب الدولي السابق بأنه تم التخلي عنه من خلال طلب القاضي إصدار بيان عام، من المتوقع أن تجري الجلسات المقبلة في جو من التوتر الشديد بينما تدرس المحكمة هذه الاستراتيجية.
وقد أدين اللاعب السابق بالفعل بتهمة التورط في تهريب 1350 كيلوغرامًا من الكوكايين. وقد تم الآن دمج استئنافاته في كل قضية.
