Getty Images Sport
نجم أستون فيلا وإنجلترا مورغان روجرز يتعرض لاتهامات بالخيانة من قبل ليه تايلور، نجمة برنامج Love Island
عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي تضرب مهاجم فيلا
أصبحت حياة روجرز العاطفية محط اهتمام الجميع بعد الادعاءات المثيرة التي أدلت بها صديقته السابقة تايلور. ويقال إن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي أصبح محورًا في خطة أوناي إيمري التكتيكية في فيلا بارك، أنهى علاقته القصيرة مع نجمة تلفزيون الواقع في يناير.
بينما حافظ الثنائي في البداية على علاقتهما بعيدًا عن أعين الجمهور، قررت تايلور الآن مشاركة جانبها من القصة. التوقيت حساس بشكل خاص بالنسبة للمهاجم، الذي جعله صعوده الصاروخي من ميدلسبرو إلى المنتخب الإنجليزي أحد أكثر المواهب التي يتم الحديث عنها في الدوري الإنجليزي الممتاز.
- Getty Images Entertainment
ظهور البودكاست يكسر الصمت
في حديثها مع المضيفة أمي تشارليز في بودكاست Private Story، تحدثت تايلور عن الأيام الأولى من علاقتهما. أشارت تشارليز إلى الشائعات التي أحاطت بالثنائي، وسألت: "هل تريدين أن تخبرينا بما يجري؟" اعترفت تايلور بأنها كانت مترددة في البداية بشأن العلاقة بسبب عوامل مختلفة، موضحة أن قضاء عطلة معًا كان نقطة تحول مهمة للثنائي.
قالت تايلور: "انتهى بنا الأمر بالذهاب في عطلة وأشعر أن ذلك غير كل شيء. وبعد ذلك، دخلنا في علاقة. كنت أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام. ثم اكتشفت أنه خانني. كنت مثل، 'واو'. هكذا كان الأمر، ولم يكن رائعًا".
أكدت المؤثرة البالغة من العمر 30 عامًا أن قرارها بإنهاء العلاقة كان فوريًا، مشيرة إلى انعدام الثقة. قالت في البودكاست: "إذا فعل شخص ما ذلك بي، حتى لو كنت أحبه كثيرًا، لا يمكنني أن أنظر إليه بنفس الطريقة. لا يمكنني الوثوق بشخص مثله. بصراحة، كانت تلك الحالة مجنونة بعض الشيء".
النجم الصاعد يواجه تشتتًا خارج الملعب
تأتي هذه الادعاءات في لحظة حاسمة في مسيرة روجرز المهنية، حيث يعزز مكانته بين نخبة لاعبي إنجلترا. على الرغم من طبيعة الانفصال، أصرت تايلور على أنها لا تحمل أي ضغينة تجاه لاعب كرة القدم. وأضافت: "أهم شيء بالنسبة لي هو عدم حمل أي كراهية تجاههم. أكره ما فعلوه، ولكن في نهاية المطاف لا يوجد سوى الحب".
لم يعلق روجرز بعد على هذه الادعاءات، وركز بدلاً من ذلك على مسؤولياته تجاه النادي والمنتخب. لعب المهاجم دوراً أساسياً في سعي أستون فيلا للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى، حيث قدم مزيجاً فريداً من القوة والأناقة الفنية التي لفتت انتباه مدرب إنجلترا توماس توخيل قبل كأس العالم.
- Getty Images Sport
التركيز على الأداء على أرض الملعب
يحتل أستون فيلا حالياً المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، متساوياً في النقاط مع مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثالث. روجرز، الذي سجل عشرة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة في 40 مباراة في جميع المسابقات، سيكون مرة أخرى لاعباً رئيسياً عندما يواجه فيلا فريق ليل في مباراة الذهاب من دور الـ16 في الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل، قبل أن يخوض مباراة حاسمة ضد الشياطين الحمر.
