Getty/GOAL
ترجمه
نجم أرسنال غابرييل يشيد بإرلينغ هالاند واصفاً إياه بـ"أصعب خصم" رغم التنافس الشديد مع مهاجم مانشستر سيتي
تواجه غابرييل وهاالاند في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
شهدت المنافسات في الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهات حامية بين لاعبين لا يقدمان أبدًا أقل من أقصى ما لديهما. خلال موسم 2024-2025، دأب هالاند على رمي الكرة على مؤخرة رأس غابرييل عند احتفاله بأحد أهداف مانشستر سيتي.
وفي مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب الإمارات، حرص قلب الدفاع البرازيلي القوي في أرسنال على الصراخ في وجه هالاند عندما سجل الغانرز هدفاً. كما تبادل الاثنان كلمات حادة بعد صافرة نهاية المباراة.
أعطى هذان اللاعبان ذوا الطابع التنافسي انطباعًا بأنهما لا يحبان بعضهما البعض. لكن ليس هناك داعٍ لأن يكونا صديقين، ويمكنهما الاستمتاع بلقاءات منتظمة حيث يختبران مهاراتهما في اختبار حقيقي.
- Getty
الكثير من الاحترام بين شخصيتين متنافستين
تحدث غابرييل لصحيفة «التلغراف» عن مواجهته لهاالاند - حيث أثبت المهاجم النرويجي الهداف أنه يمثل تحديًا صعبًا لأي خصم: «أستمتع بكل مباراة، وبكل مهاجم. هذه وظيفتي، لذا أحب المنافسة. لكنه لاعب من الطراز الرفيع، وبالطبع أعتقد أنه يحب اللعب ضدي أيضًا. أعتقد أن الأمر ممتع. نحن نستمتع به».
وأضاف اللاعب الجنوب أمريكي عندما سُئل عما إذا كان هالاند أقوى خصم له في الدوري الإنجليزي الممتاز: "نعم، بالطبع."
حصل هالاند مرتين على جائزة الحذاء الذهبي، كما حصل سابقاً على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم. وبالنظر إلى المستوى الثابت الذي يواصل غابرييل تقديمه، يُعتبر أحد المرشحين الرئيسيين للفوز بجوائز فردية مرموقة في موسم 2025-2026.
وأضاف عن مستواه الرائع: "هذا الموسم هو أفضل موسم لي. عليّ أن أبقى متواضعاً وأستمر في المضي قدماً، وأواصل ما أفعله. عليّ فقط أن أبقى هادئاً ونرى ما سيحدث في النهاية."
من الواضح أن غابرييل حرص على إدراج عبارة "البقاء متواضعاً" في حديثه، بعد أن رأى هالاند يوجه هذه الرسالة إلى مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا في الموسم الماضي. يستعد الخصمان اللدودان لخوض معركة من أجل الفوز باللقب الكبير في ملعب ويمبلي يوم الأحد.
السعي وراء الألقاب: أرسنال لا يزال في السباق نحو تحقيق الرباعية التاريخية
لا يزال «المدفعجية» في سباق تحقيق رباعية غير مسبوقة، حيث يتصدرون الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصلوا إلى نهائي كأس كاراباو، ودور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وتحدث غابرييل عن الجهود المبذولة للفوز بأول لقب من بين ألقاب عديدة محتملة في عام 2026، في ظل استعداد هالاند وبيب جوارديولا لعرقلة مسيرتهم، قائلاً: "نحن نعلم أنها ستكون معركة كبيرة. ونحن مستعدون لذلك".
يتوقع أرسنال أن يشكل تهديدًا كبيرًا من الكرات الثابتة ضد مانشستر سيتي، بعد أن بدا أنه أتقن هذه المهارة، لكن غابرييل - الذي يجد نفسه بانتظام في نهاية الركلات الركنية والركلات الحرة - يصر على أنه لا يوجد سر وراء نجاح الغانرز.
وقال: "مهاجمة الكرة، الأمر بسيط. عندما نحصل على ركلة ركنية أو حرة، أضع في ذهني أنني أريد التسجيل. الجميع يتحدث عن "غابي، غابي، غابي"، لكن الأمر لا يقتصر عليّ فقط. إنه فريقنا. إنها الطريقة التي نعمل بها معاً".
- Getty
حارس الأمن: غابرييل يسعى لإسكات هالاند
تسمح القدرات البدنية لغابرييل بأن يكون أول من يلمس الكرة في أغلب الأحيان، حيث يستفيد أرسنال إلى أقصى حد من حضوره القوي. وقد أصبح لاعباً مؤثراً بشكل كبير في كلا طرفي الملعب.
وأشار قائد النادي مارتن أوديغارد إلى أن غابرييل قد يعمل في مجال الأمن بعد انتهاء مسيرته الكروية، نظراً لاستعداده للقتال من أجل كل شيء، ورد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً على ذلك قائلاً: "زملائي في الفريق يعرفونني، فنحن نتدرب معاً كل يوم. ربما يمكنني أن أعمل حارس أمن بعد انتهاء مسيرتي الكروية!"
في الوقت الحالي، يحتاج أرسنال إلى غابرييل لإيقاف هالاند. إذا تمكن من القيام بذلك في معقل كرة القدم الإنجليزية، فقد تعود الألقاب التي طال انتظارها إلى شمال لندن وملعب الإمارات.
إعلان