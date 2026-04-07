نجم أرسنال الذي أطاح بالفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي يصبح أحدث هدف انتقالات لمانشستر يونايتد - في حين حدد ساوثهامبتون سعره

يراقب مانشستر يونايتد عن كثب لاعب خط وسط ساوثهامبتون تشارلز، في إطار سعيه لإعادة تشكيل خط وسطه استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية الحاسمة. وقد عزز اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا سمعته المتنامية في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل الهدف الحاسم الذي ضمن الفوز 2-1 على أرسنال في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، يقال إن ساوثهامبتون قد حدد قيمة اللاعب الشاب بـ 20 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أصبح أحد أكثر المواهب التي يتم الحديث عنها خارج نطاق "الستة الكبار" التقليديين. وقد جذبت أدائه الأخير اهتمام مجموعة من الأندية، في مقدمتها مانشستر يونايتد وإيفرتون من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يدرسان إمكانية التعاقد مع نجم أكاديمية مانشستر سيتي السابق.