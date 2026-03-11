نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان يؤكد أخيرًا قراره المستقبلي وسط أنباء عن انتقاله إلى فريق أورلاندو سيتي في دوري MLS

لم يكن اهتمام أورلاندو سيتي بالفائز بكأس العالم سراً، حيث ورد أن المدير الرياضي ريكاردو موريرا سافر إلى إسبانيا عدة مرات للتفاوض بشأن صفقة محتملة. ومع ذلك، سارع المدير الرياضي لأتلتيكو ماتيو أليماني إلى نفي هذه التكهنات، مؤكدًا أن جريزمان ملتزم بالنادي الذي يرتبط به بعقد حتى يونيو 2027. وأضافت صحيفة The Athletic أن أورلاندو سيتي قد قبلت بأن الانتقال غير مرجح في هذه المرحلة، على الرغم من أنها تحتفظ بحقوق اكتشاف اللاعب. ومن المتوقع الآن أن تعيد فرقة MLS النظر في الوضع خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي تبدأ في 13 يوليو.