نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان يؤكد أخيرًا قراره المستقبلي وسط أنباء عن انتقاله إلى فريق أورلاندو سيتي في دوري MLS
غرق سبيرز والبقاء في مكانه
قدم جريزمان أداءً مميزًا يوم الثلاثاء، حيث سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة ساعدت أتلتيكو مدريد على تحقيق فوز ساحق 5-2 على توتنهام في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. بعد أدائه الهجومي الرائع في ملعب ميتروبوليتانو، انتهز المهاجم المخضرم الفرصة للتعليق بشكل قاطع على الشائعات المستمرة حول انتقاله وتأكيد التزامه تجاه النادي.
جريزمان يكسر صمته بشأن مستقبله
وفي حديثه إلى Movistar بعد المباراة، أجاب اللاعب الدولي الفرنسي السابق عندما سُئل عن خططه: "أنا سعيد جدًا هنا، وأستمتع بوقتي كثيرًا. ما أفعله على أرض الملعب يتحدث عن نفسه. سنرى، لكن الفكرة هي البقاء حتى النهاية، وبعد ذلك يمكن للآخرين التحدث". هذا التصريح يضع حداً فعلياً لآمال أورلاندو سيتي، الذي كان يعمل بلا كلل لجلب اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً إلى فلوريدا خلال فترة الانتقالات الأولية الحالية في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
توقف مساعي أورلاندو سيتي للتعاقد مع لاعب
لم يكن اهتمام أورلاندو سيتي بالفائز بكأس العالم سراً، حيث ورد أن المدير الرياضي ريكاردو موريرا سافر إلى إسبانيا عدة مرات للتفاوض بشأن صفقة محتملة. ومع ذلك، سارع المدير الرياضي لأتلتيكو ماتيو أليماني إلى نفي هذه التكهنات، مؤكدًا أن جريزمان ملتزم بالنادي الذي يرتبط به بعقد حتى يونيو 2027. وأضافت صحيفة The Athletic أن أورلاندو سيتي قد قبلت بأن الانتقال غير مرجح في هذه المرحلة، على الرغم من أنها تحتفظ بحقوق اكتشاف اللاعب. ومن المتوقع الآن أن تعيد فرقة MLS النظر في الوضع خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي تبدأ في 13 يوليو.
السعي وراء مجد كأس الملك
أحد الدوافع وراء قرار جريزمان بالبقاء هو نهائي كأس الملك ضد ريال سوسيداد في 18 أبريل. بعد أن غاب عن فوز النادي بلقب الدوري الإسباني 2021 بسبب انتقاله إلى برشلونة، يتوق المهاجم بشدة إلى تحقيق إنجاز كبير في ما قد يكون خريف مسيرته الأوروبية. عندما سُئل عما إذا كان سيبقى من أجل المباراة النهائية، كان جوابه قاطعًا: "هذا هو حلمي وهدفي، آمل أن نتمكن من تحقيق شيء كبير".
