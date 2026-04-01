نجم المنتخب الإسباني لامين يامال يدين الهتافات المعادية للمسلمين "التي لا يمكن تحملها" خلال مباراة التعادل في مصر، في الوقت الذي تفتح فيه الشرطة تحقيقاً
بدء تحقيق من قبل الشرطة
وفقًا لشبكة ESPN، أكدت «موسوس»، وهي فرع محلي من الشرطة في برشلونة، إجراء تحقيق في الهتافات «المعادية للإسلام والمعادية للأجانب» التي وقعت خلال المباراة الودية الدولية التي أقيمت يوم الثلاثاء. ووجه المشجعون أغاني مهينة للفريق الزائر، كما أطلقوا صيحات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني المصري وصلاة الاستراحة. ورغم أن الهتافات لم تكن موجهة بشكل خاص إلى يامال، إلا أن الجناح الشاب تأثر بشدة بالأجواء العدائية، ولجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائه.
"يامال" تصدر بياناً
وفي تعليق له على إنستغرام للتعليق على الموقف، أعاد يامال التأكيد على إيمانه وأعرب عن خيبة أمله إزاء عدم احترام دينه. وكتب نجم المنتخب الإسباني: "أنا مسلم، الحمد لله. بالأمس في الملعب، سُمعت هتافات تقول: "من لا يقفز فهو مسلم". أعلم أنني كنت ألعب مع الفريق المنافس وأن الأمر لم يكن شخصياً ضدي، لكن بصفتي مسلماً، لا يزال هذا الأمر غير محترم ولا يمكن تحمله. أدرك أن ليس كل المشجعين متعصبين هكذا، لكن بالنسبة لأولئك الذين يرددون هذه الهتافات: استخدام الدين كأداة للسخرية في الملعب يجعلكم أناساً جاهلين وعنصريين. كرة القدم هي للتمتع بها وتشجيعها، وليست لإهانة الناس بسبب هويتهم أو معتقداتهم. وبناءً على ذلك، شكراً للناس الذين جاءوا لتشجيعنا، أراكم في كأس العالم."
وزير الرياضة في كاتالونيا يتحدث بصراحة
وقد أعرب وزير الرياضة في كاتالونيا، بيرني ألفاريز، عن نفس مشاعر يامال، واصفاً الأحداث بأنها "خطوة كبيرة إلى الوراء" لكرة القدم الإسبانية، مع تعهده بدعم مهاجم برشلونة.
وقال للصحفيين: "من الطبيعي أن يتأثر بما حدث. سنحاول دعمه إذا تمكنا من الاتصال به. ما حدث أمر مؤسف. إنها قضية بالغة الخطورة ندينها بشدة. إنها خطوة كبيرة إلى الوراء. يبدو أن كل شيء كان مخططاً له. جاء أولئك الذين هتفوا إلى المباراة لإطلاق خطاب الكراهية. أشك في أن العديد من المتورطين لهم أي صلة بعالم الرياضة. جاءت ردود الفعل متأخرة ولم تكن كافية".
نادي إسبانيول مستاء من «حملة التشويه»
وفي الوقت نفسه، أصدر نادي إسبانيول، منافس برشلونة في الدوري الإسباني والذي يخوض مبارياته على ملعب RCDE، بيانًا خاصًا به يدين فيه الأحداث التي وقعت خلال مباراة الثلاثاء، لكنه أصر أيضًا على أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على جماهيره.
وجاء في البيان: "يود نادي RCD إسبانيول أيضًا أن يعرب عن استيائه الشديد من حملة التشويه غير المبررة والواسعة النطاق التي استهدفت مشجعينا خلال الساعات القليلة الماضية". "تجدر الإشارة إلى أن المباراة، التي نظمها الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، جمعت مشجعي المنتخب الإسباني من خلفيات جغرافية وكروية متنوعة للغاية. لذلك، من الظلم الشديد والمبالغة وعدم التناسب أن تُعزى هذه السلوكيات إلى قاعدة جماهير نادي إسبانيول، التي اتسمت، طوال تاريخها الذي يمتد لأكثر من 125 عامًا، بالتنوع والاحترام والالتزام بقيم الرياضة.
"لا يقبل النادي ولن يقبل أن يتم التشكيك في سمعته بسبب أفعال منعزلة قامت بها مجموعة صغيرة من الأشخاص لا تمثل النادي ولا قاعدة جماهيرنا. يؤكد نادي RCD إسبانيول التزامه الراسخ بمكافحة جميع أشكال التمييز، وسيواصل العمل لضمان أن يظل ملعب RCDE مكانًا آمنًا وشاملًا ومحترمًا للجميع."
العقوبات المحتملة من قبل الفيفا
أفاد مصدر لـESPNبأن إسبانيا قد تواجه عقوبات محتملة من الفيفا، وهو ما قد يلقي بظلاله على مسيرتها في كأس العالم 2026، في الوقت الذي تستعد فيه للمنافسة ضمن المجموعة H إلى جانب الرأس الأخضر والمملكة العربية السعودية وأوروغواي. ويتعين على الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) الآن معالجة هذه القضايا مع إعطاء الأولوية لسلامة يامال قبل أن يتوجه الفريق إلى أمريكا الشمالية لخوض مبارياته الافتتاحية.