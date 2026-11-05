نجم الجزائر من العبء إلى الإبداع .. "النحس" يفارق أمين جويري مع مارسيليا بطريقة "ولا أروع" ومتى ينتشل باريس إبراهيم مازا من ليفركوزن؟!

وأخيرًا وبعد ثلاث هزائم متتالية، نجح الجزائري أمين جويري في قيادة مارسيليا لتحقيق أول انتصار له في الدوري الأوروبي 2026-27، على حساب باير ليفركوزن بقيادة محارب الصحراء إبراهيم مازا، في وقت كانت نتيجة التعادل السلبي هي الأقرب!

الفريق الفرنسي حقق يوم الخميس، الفوز أمام نظيره الألماني بهدف نظيف، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي.

بهذه النتيجة، يحتل مارسيليا المركز الـ31 في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، أما باير ليفركوزن فقد خسر أول ثلاث نقاط في مشواره، ليحل بالمركز السابع برصيد تسع نقاط.

وللتعمق أكثر في ليلة أبناء الجزائر بالدوري الأوروبي، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..