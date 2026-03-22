نجم البوب تشابيل روان يرد على اتهامات نجم أرسنال وتشيلسي السابق جورجينيو بشأن المعاملة "غير المتناسبة على الإطلاق" التي تعرضت لها ابنة زوجته

بعد أن التقى بالفتاة البالغة من العمر 28 عامًا في ساو باولو، لجأ جورجينيو إلى إنستغرام ليُطلع العالم على الطريقة التي يتعامل بها هذا الذي يُفترض أنه قدوة لملايين الناس حول العالم مع المعجبات الشابات.

وكتب: "مررت بموقف مزعج للغاية مع عائلتي في وقت سابق اليوم. زوجتي موجودة في ساو باولو لحضور مهرجان لولابالوزا البرازيل. هذا الصباح، استيقظت ابنتي وهي في غاية الحماس. حتى أنها صنعت لافتة لأنها كانت سعيدة للغاية لرؤية فنانة تعجب بها حقًا، أو كانت تعجب بها.

"لقد مرت ببساطة بجانب طاولة المغنية، ونظرت لتتأكد من أنها هي، وابتسمت، ثم عادت لتجلس مع أمها. لم تقل أي شيء، ولم تطلب أي شيء."

وأضاف أن "حارس أمن ضخم" "جاء إلى طاولتهن بينما كنّ لا يزلن يتناولن الإفطار وبدأ يتحدث بطريقة عدوانية للغاية مع زوجتي وابنتي، قائلاً إنه لا ينبغي لها أن تسمح لابنتي بـ"إهانة" أو "مضايقة" الآخرين.

"بل إنه قال إنه سيقدم شكوى ضدهما إلى الفندق، بينما كانت ابنتي البالغة من العمر 11 عاماً جالسة هناك وهي تبكي. كانت ابنتي مصدومة للغاية وبكت كثيراً."