نجم البوب تشابيل روان يرد على اتهامات نجم أرسنال وتشيلسي السابق جورجينيو بشأن المعاملة "غير المتناسبة على الإطلاق" التي تعرضت لها ابنة زوجته
يورجينيو يصبح زوج أم لابنة نجم هوليوود جود لو
يورجينيو هو زوج أم آدا البالغة من العمر 11 عامًا، والتي والدها هو الممثل الهوليوودي جود لو. وقد تزوج كاثرين هاردينغ - الحبيبة السابقة لنجم أفلام «ألفي» و«ذا هوليداي» جود لو - في عام 2025. ولديهما ابن معًا يُدعى جاكس.
يُعد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا اسمًا مألوفًا بحد ذاته، بصفته فائزًا ببطولة أمم أوروبا ودوري أبطال أوروبا، وهو معتاد على متطلبات الحياة كشخصية مشهورة. ولم يتأثر كثيرًا بمغنية "Pink Pony Club" روان.
اتهم جورجينيو طاقم روان بترك ابنة زوجته تبكي
بعد أن التقى بالفتاة البالغة من العمر 28 عامًا في ساو باولو، لجأ جورجينيو إلى إنستغرام ليُطلع العالم على الطريقة التي يتعامل بها هذا الذي يُفترض أنه قدوة لملايين الناس حول العالم مع المعجبات الشابات.
وكتب: "مررت بموقف مزعج للغاية مع عائلتي في وقت سابق اليوم. زوجتي موجودة في ساو باولو لحضور مهرجان لولابالوزا البرازيل. هذا الصباح، استيقظت ابنتي وهي في غاية الحماس. حتى أنها صنعت لافتة لأنها كانت سعيدة للغاية لرؤية فنانة تعجب بها حقًا، أو كانت تعجب بها.
"لقد مرت ببساطة بجانب طاولة المغنية، ونظرت لتتأكد من أنها هي، وابتسمت، ثم عادت لتجلس مع أمها. لم تقل أي شيء، ولم تطلب أي شيء."
وأضاف أن "حارس أمن ضخم" "جاء إلى طاولتهن بينما كنّ لا يزلن يتناولن الإفطار وبدأ يتحدث بطريقة عدوانية للغاية مع زوجتي وابنتي، قائلاً إنه لا ينبغي لها أن تسمح لابنتي بـ"إهانة" أو "مضايقة" الآخرين.
"بل إنه قال إنه سيقدم شكوى ضدهما إلى الفندق، بينما كانت ابنتي البالغة من العمر 11 عاماً جالسة هناك وهي تبكي. كانت ابنتي مصدومة للغاية وبكت كثيراً."
ما قاله روان ردًا على المزاعم المتعلقة بالأمن
ردت روان، الحائزة على جائزة جرامي، على تعليقات جورجينيو، مما أدى إلى اندلاع نقاش حاد على مواقع التواصل الاجتماعي حول سلوكها وكيفية تعامل المشاهير مع المعجبين المتحمسين.
وتدعي أنها لم تكن على علم مطلقًا بالحادث المذكور، ولم توجه أي طلبات من جانبها إلى مسؤولي الأمن. ولم يزعجها أحد أثناء وجودها في البرازيل، وتدعي أن أيًا من أفراد الطاقم الذين اقتربوا من عائلة جورجينيو لم يتلقوا أوامر منها للقيام بذلك.
في منشورها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي نُشر عبر Instagram Stories، قالت روان: "لم أطلب من حارس الأمن الاقتراب من هذه الأم وطفلها. لم يأتوا إليّ. لم يكونوا يفعلون أي شيء. من غير العدل أن يفترض الأمن أن شخصًا ما ليس لديه نوايا حسنة، في حين أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بذلك، لأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى".
نجم أرسنال وتشيلسي السابق يعود إلى موطنه الأصلي
يورجينيو، الذي ساعد فريق فلامنغو على الفوز بلقب كأس ليبرتادوريس عام 2025، يرتبط بعقد مع ناديه الحالي حتى صيف عام 2028. وعلى الرغم من مشاركته في 57 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي، فإن هذا اللاعب المتميز في خط الوسط وُلد في مدينة إمبيتوبا الواقعة جنوب البرازيل.
