نجم البرازيل الأسطوري زيكو يزعم أن نيمار «ليس محترفًا استثنائيًا» مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو
ألم يستغل موهبته على النحو الأمثل؟
في عالم غالبًا ما تُقاس فيه الموهبة بالبطولات والإحصائيات، أشار الأسطورة البرازيلية زيكو إلى معيار مختلف عند تقييم نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق نيمار: الاحترافية. في مقابلة حصرية مع ESPN، قارن أيقونة المنتخب البرازيلي نيمار باللاعبين اللذين يمثلان العصر الحديث، ميسي ورونالدو، لكنه أشار إلى فرق جوهري في أسلوب كل منهما في التعامل مع اللعبة. يريد زيكو أن يلعب نيمار في كأس العالم 2026، لكن فقط إذا كان جاهزاً جسدياً وعقلياً بنسبة 100%.
وأوضح زيكو: "أريده أن يتعافى ويلعب، فأنا من معجبيه، وقد منحه الله موهبة لم يمنحها إلا لعدد قليل من الناس". "في هذا العالم الذي أتحدث عنه، هناك ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار. هؤلاء هم الثلاثة. لكن الاثنين الآخرين محترفان رائعان. أما هو فلم يكن كذلك. لقد منحته كرة القدم كل شيء، وهذه هي المشكلة. لكنه يمتلك موهبة تفوق موهبة أي شخص آخر. منذ فترة، لم يعد يعرف كيف يستفيد منها إلى أقصى حد".
مخاوف تتعلق باللياقة البدنية والانتظام
أثار قرار كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، باستبعاد نيمار من تشكيلة الفريق لشهر مارس عاصفة من الجدل في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية. وعلى الرغم من الغياب الطويل للاعب البالغ من العمر 34 عامًا عن الساحة الدولية عقب إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها أواخر عام 2023، لا يزال الرأي العام البرازيلي واللاعبون السابقون منقسمين حول مدى فائدته. ويرى زيكو أن هذا التكرار المستمر للإصابات يرتبط ارتباطًا مباشرًا بنمط حياة نيمار واستعداده البدني. جادل زيكو بأن أي مدرب، بما في ذلك أنشيلوتي، يجب أن يعطي الأولوية لموثوقية اللاعب قبل اختياره في تشكيلة المنتخب لبطولة كبرى مثل كأس العالم.
وقال: "الأمر يعتمد على حالة نيمار. اجعله يلعب 10 مباريات متتالية مع سانتوس، وعندها يمكنك تقييمه. لكن في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، متى لعب هذا العدد من المباريات؟ لم يحدث ذلك. هذه هي المشكلة، إنها صحته. وقد تفاقمت مشاكل إصاباته. زادت الإصابات".
إجراء مقارنة مع عام 1986
وفي حديثه قبل المباراة الودية بين البرازيل وفرنسا في بوسطن، تطرق أنشيلوتي إلى الجدل الدائر حول غياب نيمار، مؤكدًا أنه رغم احترامه للرأي العام، فإن دوره يتمثل في اتخاذ قرارات عملية لصالح الفريق. وأشار أنشيلوتي إلى أن "كرة القدم ليست علماً دقيقاً"، دافعاً عن قراره باستبعاد مهاجم سانتوس. ويتوافق هذا الموقف مع آراء زيكو، الذي استذكر صراعاته مع اللياقة البدنية خلال كأس العالم 1986. وحذر زيكو من أن التجربة الشخصية توضح سبب وجوب إعطاء المدرب الأولوية للقدرة البدنية على حساب قوة النجوم، خاصةً عندما لا يكون اللاعب مستعداً تماماً لمتطلبات المنافسة على مستوى النخبة.
"تعلمت، من تجربتي الخاصة، أنني لم أستطع المشاركة في كأس العالم 1986، فقد كنت أعاني من إصابة خطيرة في الركبة، ولم أكن أتمتع بالاستمرارية، ولم أحظ بثقة المدرب ليشركني منذ البداية، وكان لديه معاييره المنطقية"، اعترف زيكو. "الأمر يتعلق بمعرفة ما يفكر فيه أنشيلوتي. وقد لا يشركه. من الخارج، الأمر يبدو سهلاً. كلنا لدينا منتخباتنا الوطنية."
الآثار النفسية للإصابات
إلى جانب القيود الجسدية، سلط زيكو الضوء على الحاجز النفسي الذي ينشأ عندما يفقد اللاعب الثقة بجسده. وحذر من أن نيمار يبدو أنه يدخل مرحلة تصبح فيها الإصابات الطفيفة أكثر تواتراً، حيث يحاول الجسم تعويض الأضرار السابقة، وهي حلقة مفرغة أدت في النهاية إلى اعتزال زيكو نفسه الملاعب.
"في كثير من الأحيان، نخشى نحن الذين نمر بهذه التجربة من اللعب بقوة أكبر، نشعر بالخوف. لقد توقفت عن اللعب بسبب ذلك. بدأت أعاني من مشاكل عضلية في ربلة الساق. لم أعد أستطيع التحمل، لم أعد أستطيع التدريب. أنا، الذي كنت أحب التدريب، لم أعد أستطيع، فقلت إن الوقت قد حان للتوقف"، ختم زيكو حديثه.