نجمة فريق «ليونيس» ميسي بو كيرنز تعلن عن تعرضها لإجهاض مؤلم
أخبار مروعة للاعب خط وسط منتخب إنجلترا
نشرت الشابة البالغة من العمر 24 عامًا منشورًا على إنستغرام مساء الأحد لتشارك متابعيها هذا الخبر المأساوي، معربةً عن الألم العاطفي العميق الذي خلفته هذه الخسارة عليها وعلى شريكها والش. كتبت كيرنز: "بقلوب مثقلة بالحزن، نود أن نشارككم خبر فقداننا لطفلنا أثناء الحمل. كانت الأسابيع الماضية مليئة بنوع من الحزن يصعب وصفه، وما زلنا نحاول التعايش مع كل ما حدث. في الوقت الحالي، نركز على التعافي ودعم بعضنا البعض خلال هذه المحنة. نحن نقدر حقًا الحب والدعم المحيط بنا أكثر مما يمكننا التعبير عنه".
إعلان حديث عن الحمل
جاءت هذه الأخبار بعد أسابيع قليلة فقط من إعلان الزوجين بفرح عن انتظارهما لمولود جديد. ففي 2 مارس، نشرا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهران فيه وهما يكتبان عبارة «أمي + أبي، 26 سبتمبر» على الحائط ويعرضان صور الموجات فوق الصوتية. في ذلك الوقت، تم استبعاد كيرنز من تشكيلة منتخب "الليونيس" لخوض تصفيات كأس العالم بسبب حملها. وقد قوبل الإعلان الأصلي بفيض من الحب من مجتمع كرة القدم، حيث قدمت زميلاتها في المنتخب الإنجليزي مثل ليا ويليامسون وأليسيا روسو وبيث ميد تهانيهن. ومع ذلك، أثبتت الأسابيع التالية أنها فترة صعبة للغاية بالنسبة لنجمة فيلا ووالش، حيث تعاملا مع المأساة الخاصة قبل الإعلان عنها للجمهور.
تدفق الدعم لكيرنز ووالش
عقب الإعلان عن الإجهاض، أرسلت عدة أندية ولاعبات رسائل دعم. وأصدرت فريق أستون فيلا للسيدات بياناً جاء فيه: «نرسل كل حبنا ودعمنا إلى ميسي بو وليام في هذه اللحظات الصعبة». كما تواصل ناديها السابق، ليفربول، معها قائلاً: "يرسل الجميع في نادي ليفربول لكرة القدم حبهم ودعمهم لميسي بو وليام وعائلتيهما في هذه الأوقات الصعبة". كما أضاف نادي لوتون تاون تعازيه على X، وكتب: "نرسل كل حبنا ودعمنا لليام وميسي بو وعائلتيهما في هذه الأوقات الحزينة للغاية".
التركيز على التعافي وتقديم الدعم
ستركز كيرنز، التي خاضت 11 مباراة مع فريق «فيلا» في الدوري الممتاز للسيدات هذا الموسم قبل توقفها المؤقت، على تعافيها البدني والنفسي. وكانت آخر مشاركة لها على أرض الملعب في منتصف يناير، ولا يزال من غير المعروف متى ستشعر بأنها مستعدة للعودة إلى المنافسات، حيث تضع صحتها ورفاهيتها في مقدمة أولوياتها. طلب الزوجان الخصوصية والمساحة اللازمة لهما بينما يواصلان دعم بعضهما البعض خلال عملية التعافي، بعد أن أعربا عن امتنانهما العميق للرسائل التي تلقياها منذ إعلان الخبر.