نجمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات كاتارينا ماكاريو تغادر تشيلسي في «أكبر صفقة» في تاريخ كرة القدم النسائية للانضمام إلى فريق سان دييغو ويف

لا يزال الشاغل الرئيسي لكل من سان دييغو والمنتخب الأمريكي للسيدات هو اللياقة البدنية لماكاريو. فقد أبعدتها الإصابات عن الملاعب مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك تمزق في الرباط الصليبي الأمامي الذي أجبرها على التغيب عن كأس العالم للسيدات 2023، والمشاكل اللاحقة في الركبة التي حرمتها من المشاركة في أولمبياد باريس 2024. ومع ذلك، لا تزال قيمتها التسويقية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهو ما يتضح من صفقة الرعاية الضخمة التي وقعتها مع شركة نايكي الصيف الماضي لمدة 10 سنوات بقيمة 10 ملايين دولار. وإذا تمكنت من الحفاظ على صحتها، فمن المتوقع أن تكون محور هجوم فريق ذا ويف لسنوات قادمة، مستفيدة من هذه الصفقة المالية التاريخية لترسيخ مكانة الفريق حتى عام 2030.