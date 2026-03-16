نجمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات كاتارينا ماكاريو تغادر تشيلسي في «أكبر صفقة» في تاريخ كرة القدم النسائية للانضمام إلى فريق سان دييغو ويف
صفقة تاريخية في كرة القدم النسائية
وفقًا لموقعَي «Sportico» و«The Athletic»، من المقرر أن تصبح ماكاريو رمزًا لعصر جديد في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL) بعد أن وافقت على عقد قياسي مع فريق «سان دييغو ويف». وبحسب ما ورد، ستحصل المهاجمة على ما يقارب 8 ملايين دولار كأجر مضمون بالكامل على مدار المواسم الخمسة المقبلة، وهو رقم يُعتقد أنه يمثل أكبر قيمة إجمالية في تاريخ كرة القدم النسائية الاحترافية. وتشمل هذه الصفقة التاريخية، التي تمتد حتى موسم 2030، مكافأة توقيع مربحة وحوافز إضافية مرتبطة بالأداء. وقد ساهمت "قاعدة اللاعبين ذوي التأثير الكبير" التي تطبقها الرابطة في تسهيل هذه الخطوة، حيث تسمح للفرق بإنفاق ما يصل إلى مليون دولار فوق سقف الرواتب القياسي لتجنيد نجوم عالميين.
تفاصيل رحيل اللاعبين عن تشيلسي وعمليات الانتقالات
على الرغم من أهميتها بالنسبة لفريق «البلوز»، وافق تشيلسي على صفقة ستشهد رحيل ماكاريو عن لندن قبل انتهاء عقدها المقرر هذا الصيف. وأفادت التقارير أن نادي «ذا ويف» دفع رسوم انتقال تقدر بنحو 300 ألف دولار للحصول على خدماتها هذا الشهر. وتشكل هذه الخطوة نهاية مسيرتها الناجحة، وإن كانت متقطعة بسبب الإصابات، في أوروبا، حيث لعبت أيضًا مع فريق ليون الفرنسي العملاق. وبعد أن خاضت 105 مباراة مع الأندية المحترفة وسجلت 44 هدفًا خلال فترة وجودها في فرنسا وإنجلترا، تعود بخبرة أوروبية ثرية إلى الدوري المحلي الذي تجاوزته في بداية مسيرتها.
العودة إلى سان دييغو
بالنسبة للمهاجمة، يمثل هذا الانتقال عودة إلى الوطن بكل معنى الكلمة. بعد انتقالها من البرازيل إلى الولايات المتحدة في سن الثانية عشرة، لعبت في نادي «سان دييغو سيرف» للشباب قبل أن تصبح نجمة جامعية لامعة في جامعة ستانفورد. خلال فترة لعبها مع فريق «كاردينال»، سجلت 63 هدفاً في 69 مباراة وفازت بجائزتي «ماك هيرمان» مرتين. ومن المتوقع أن يمنح وصولها دفعة قوية لآفاق «ذا ويف» التجارية والرياضية. أظهرت مالكة النادي المليارديرة، لورين ليختمان، طموحًا كبيرًا مؤخرًا، حيث أنفقت 800 ألف دولار لجلب المهاجمة البرازيلية لودميلا. بعد تقاعد أليكس مورغان، يتوق فريق "ذا ويف" إلى استعادة قوته النجمية.
- Getty Images Sport
التغلب على عقبات الإصابة
لا يزال الشاغل الرئيسي لكل من سان دييغو والمنتخب الأمريكي للسيدات هو اللياقة البدنية لماكاريو. فقد أبعدتها الإصابات عن الملاعب مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك تمزق في الرباط الصليبي الأمامي الذي أجبرها على التغيب عن كأس العالم للسيدات 2023، والمشاكل اللاحقة في الركبة التي حرمتها من المشاركة في أولمبياد باريس 2024. ومع ذلك، لا تزال قيمتها التسويقية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهو ما يتضح من صفقة الرعاية الضخمة التي وقعتها مع شركة نايكي الصيف الماضي لمدة 10 سنوات بقيمة 10 ملايين دولار. وإذا تمكنت من الحفاظ على صحتها، فمن المتوقع أن تكون محور هجوم فريق ذا ويف لسنوات قادمة، مستفيدة من هذه الصفقة المالية التاريخية لترسيخ مكانة الفريق حتى عام 2030.
