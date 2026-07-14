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علي رفعت

نجل مارادونا يرفض تصريحات سكالوني.. "بالنسبة لوالدي مواجهة إنجلترا ليست مجرد مباراة كرة"!

إنجلترا ضد الأرجنتين
إنجلترا
الأرجنتين
كأس العالم
دييجو مارادونا

نجل الأسطورة الراحلة يرفض محاولات سكالوني لتهدئة الأجواء ويستحضر تضحيات جزر الفوكلاند وملحمة عام 1986 لإشعال حماس التانجو.

أضفى دييجو مارادونا جونيور، نجل الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا، بعدًا تاريخيًا وسياسيًا مثيرًا على المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبي الأرجنتين وإنجلترا في الدور نصف النهائي لنهائيات كأس العالم لعام 2026.

وجاءت تصريحات نجل الأيقونة الراحلة لتشعل الأجواء وترفض محاولات المدير الفني للتانجو ليونيل سكالوني لتهدئة التوترات، مؤكداً في مقابلة خاصة مع صحيفة ماركا الإسبانية أن هذه الموقعة لا يمكن تصنيفها كأي مباراة كرة قدم عادية بالنسبة للشعب الأرجنتيني ومحبي مارادونا حول العالم.


  •  دييجو جونيور يستدعي ذكريات حرب الفوكلاند ويرفض تهدئة سكالوني


    حاول المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني تقليص حدة الشحن الجماهيري والسياسي الذي يرافق دائماً مواجهات الفريقين، حيث قال سكالوني: "إنها مباراة كرة قدم، والرسالة هي أنها مباراة كرة قدم، ولا تبحثوا عن أي شيء أكثر من ذلك، وسنلعب ضد فريق رائع، مع مدرب عظيم أحترمه كثيرًا، وهي مباراة كرة قدم، لا شيء أكثر".

    ولم يلقَ هذا الخطاب الهادئ قبولاً لدى دييجو جونيور، الذي اعتبر أنه من المستحيل على الأرجنتينيين فصل الرياضة عن التاريخ المشترك، حيث قال دييجو جونيور: "لم يكن والدي ليرى هذه المباراة كلقاء عادي، أو مجرد لعبة أخرى، ويمكننا قول الكثير من الأشياء، لكنها لم تكن عادية ولن تكون عادية، فبالنسبة لجميع الأرجنتينيين وعشاق مارادونا، ستكون مواجهة مختلفة تمامًا، حيث يتبادر إلى الذهن كل ما حدث في جزر الفوكلاند، وجميع إخوتنا الذين ماتوا هناك، ثم ما حدث لوالدي في عام 1986".


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  • ملحمة المكسيك التاريخية تفرض نفسها وظهور ميسي الأول ضد الإنجليز


    تعيد هذه المواجهة المونديالية الكبرى إلى الأذهان تفاصيل الموقعة التاريخية في ربع نهائي مونديال المكسيك عام 1986، حين نجح مارادونا بمفرده في قيادة بلاده للفوز بهدفين مقابل هدف واحد، مسجلاً ثنائية تاريخية تضمنت هدفه الشهير بيده، وهدفه الثاني الإعجازي الذي راوغ فيه دفاع إنجلترا بأكمله، وعن والده وهدفه التاريخي قال دييجو جونيور: "لقد فاز والدي بمباراة تاريخية، ومنذ ذلك الحين، لا يوجد شيء عادي ضد إنجلترا".

    وتشهد هذه المباراة حدثًا فريدًا يتمثل في خوض النجم ليونيل ميسي أول مواجهة رسمية أو ودية له بقميص المنتخب الأرجنتيني الأول ضد منتخب إنجلترا طوال مسيرته الاحترافية الطويلة.

    وعن نجم المنتخب ليونيل ميسي قال دييجو جونيور: "لم تتاح لي الفرصة قط للقاء ميسي، لكني أحمله في قلبي، مثل كل الأرجنتينيين، وهو يستحق تكرار اللقب، وهو الأفضل بين البشر، لأن والدي لا يمكن مقارنته بأحد على هذه الأرض، فقد كان كائنًا فضائيًا في كرة القدم، لكن ليو يستحق كل شيء".

    وأضاف عن عائلة ميسي وقائد التانجو الحالي: "لدي الكثير من المودة تجاه ليو وعائلته، وهو قائد منتخبي الوطني، وأحترمه كثيراً وأتمنى أن يمنحه الله الفرصة لخوض نهائي آخر، وبالطبع الفوز به".


  • صدام ناري مرتقب في أتلانتا وخلفية تاريخية للمنتخبين في البطولة


    يلتقي المنتخبان وجهاً لوجه في قمة كروية كبرى مقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو من عام 2026 على أرضية ملعب أتلانتا، ويدخل الطرفان اللقاء بعد مسيرة شاقة في الأدوار الإقصائية، حيث تأهلت إنجلترا عقب إطاحتها الصعبة بمنتخب النرويج في ربع النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، بينما تجاوزت الأرجنتين عقبة المنتخب السويسري في المواجهة ذاتها بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف ويطمح التانجو للوصول إلى النهائي وملاقاة الفائز من مواجهة فرنسا وإسبانيا.


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