بعد المباريات التي أقيمت أمس، اختتمت اليوم الجولة الحادية والثلاثون من دوري الدرجة الثانية بإقامة أربع مباريات أخرى (لم يتبق سوى مباراة كاتانزارو ومودينا التي تم تأجيلها بسبب تحذير من سوء الأحوال الجوية في كالابريا). أبرز لاعب في هذه الجولة هو لورينزو إنسيني، الذي كان الأفضل في مباراة بيسكارا-إنتيلا بهدفه وتمريرتين حاسمتين، مؤكداً مكانته كأحد أبرز لاعبي فريق جورجوني في النصف الثاني من الموسم. بل إنه الأبرز على الإطلاق. بلا منازع. منذ عودته إلى الفريق الأزرق والأبيض، سجل اللاعب المولود عام 1991 ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه، في المباريات الست التي خاضها سواء كلاعب أساسي أو كبديل.
نتائج ومسجلو الأهداف في دوري الدرجة الثانية: عرض رائع من إنسيني، وبيسكارا تحلق عالياً. فوز لفروزينوني وأفيلينو، وهزيمة قاسية لسامبدوريا
الوضع في دوري الدرجة الثانية
لا يزال بيسكارا في المركز الأخير، لكنه تمكن، بفضل أداء إنسيني أيضًا، من تقليص الفارق مع الفرق المنافسة على البقاء، وأصبح الآن على بعد نقطتين من منطقة الأمان. كما حقق فروزينوني فوزًا مهمًا، حيث حصد النقاط الثلاث في مباراة كانت أشبه بمواجهة حاسمة مع باري، وارتفع إلى المركز الذي يفصله نقطتان عن مونزا. فاز أفيليانو في المواجهة المباشرة على سودتيرول في سباق التصفيات، وتجاوزه ليصبح على بعد نقطة واحدة من تشيزينا الذي يحتل المركز الثامن (آخر مركز يؤهل للعب في مباريات التصفيات للصعود). هزيمة قاسية لسامبدوريا، الذي خسر على أرض كاراريزي وبقي قريباً من منطقة الخطر.
النتائج والهدافون
فروزينوني - باري 2-1
2' راو (ب)، 8' فيني (ف)، 53' كورادو (ف).
كاراريزي - سامبدوريا 2-0
63' هاسا، 95' ركلة جزاء فينوتو
بيسكارا - إنتيلا 3-0
20' كاجنانو، 43' كاليغارا، 56' إنسيني
أفيلينو - سودتيول 3-2
24' باتيرنو (أ)، 52' ركلة جزاء كاسيراغي (س)، 72' بيساجيو (أ)، 75' بيكورينو (س)، 80' إيزو (أ)