نتائج قرعة كأس آسيا 2027

تتأهب القارة الآسيوية للحدث المرتقب في مدينة الدرعية السعودية، حيث يتم سحب قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة لأول مرة في تاريخها.

تُقام بطولة كأس آسيا 2027 في نسختها التاسعة عشرة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، بمشاركة 24 منتخبًا، تحت تنظيم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد اعتماد النظام الموسع للبطولة منذ نسخة 2019.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، حيث تسعى لتقديم نسخة استثنائية من الحدث القاري الأكبر على مستوى المنتخبات في آسيا، في ظل التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية الرياضية في المملكة.

وتشهد البطولة عودة كأس آسيا إلى نظامها المعتاد الذي يقام كل أربع سنوات، بعدما تأجلت نسخة 2023 إلى عام 2024 بسبب اعتذار الصين عن الاستضافة، إلى جانب الظروف المناخية المرتبطة بإقامة البطولة في قطر خلال فصل الصيف.

وقد تكون نسخة 2027 الأخيرة التي تُقام في عام فردي، إذ يدرس الاتحاد الآسيوي إمكانية نقل البطولة إلى الأعوام الزوجية مستقبلًا، بما يتماشى مع التعديلات المحتملة على روزنامة المباريات الدولية.

ويدخل منتخب قطر البطولة بصفته حامل اللقب في آخر نسختين، بعد تتويجه بكأس آسيا 2019 و2023، ليواصل هيمنته القارية في السنوات الأخيرة.