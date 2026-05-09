نبؤة فينيسيوس | إسبانيول يقترب من الهبوط.. الكارثة في كتالونيا والاحتفالات في برشلونة!

تلقى نادي إسبانيول ضربة موجعة في مشواره للهروب من شبح الهبوط بعد خسارته اليوم أمام إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني كانت بمثابة كابوس حقيقي لجماهير الفريق الكتالوني.

رغم أن إسبانيول نجح في التقدم أولاً بهدف سجله اللاعب تيريس دولان في الدقيقة 56 إلا أن الفريق فشل تمامًا في الحفاظ على هذا التقدم الغالي.

استقبلت شباك الفريق هدف التعادل في الدقيقة 82 ثم جاءت اللحظة القاتلة في الدقيقة 91 حين سجل إشبيلية هدف الفوز.

هذه النتيجة جمدت رصيد إسبانيول عند 39 نقطة وجعلته في وضع لا يحسد عليه أبدًا مع اقتراب نهاية الموسم.



