"نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام" - نيوكاسل يعلن عن آخر مستجدات حالة ساندرو تونالي البدنية قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، مع توضيح أسباب غيابه عن مباراة الفوز على تشيلسي
هاو متفائل بشأن تعافي تونالي
وعندما سُئل عما إذا كان تونالي سيكون جاهزًا للرحلة إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، قال هاو: «نعم، نأمل ذلك. لقد شعر بتوعك بعد تدريب يوم الجمعة. وسرعان ما اتضح أنه لن يتمكن من السفر. لذا، نأمل أن تسير الأمور على نفس منوال الحالات المرضية الأخرى التي مررنا بها، وأن يتعافى بسرعة. هناك شيء ما ينتشر الآن منذ أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في الفريق. نأمل أن يكون الأمر نفسه".
سجل الإصابات في ملعب سانت جيمس بارك
المرض الذي أصاب تونالي هو جزء من اتجاه عام في النادي. فقد تأثر كل من جاكوب رامزي ونيك وولتميد وأنطوني جوردون به مؤخرًا. تم استبدال رامزي في الشوط الأول من مباراة إيفرتون، بينما غاب وولتميد عن مباراة الفوز على مانشستر يونايتد بالكامل. كما اقتصر دور جوردون على الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب ضد برشلونة بسبب المشكلة نفسها.
مع تعادل النتيجة الإجمالية 1-1، يبحث هاو بشدة عن خط وسط بكامل قوته. يسافر فريق "المغار" إلى إسبانيا لخوض مباراة تبدأ مساء الأربعاء، مدركين أن طاقة تونالي ستكون حيوية إذا أرادوا التغلب على العملاق الكتالوني. يراقب النادي اللاعب الإيطالي عن كثب لمعرفة ما إذا كان بإمكانه ركوب الطائرة المتجهة إلى برشلونة بعد راحة نهاية الأسبوع.
تزايد المخاوف بشأن إصابات لاعبي فريق «ماغبايز»
بالإضافة إلى تونالي، يعمل الجهاز الطبي في نيوكاسل لساعات إضافية. جو ويلوك هو أحدث مصدر للقلق بعد تعرضه لإصابة عضلية في مباراة تشيلسي، ولا يزال لويس مايلي محل شك رغم اقترابه من العودة بعد تعافيه من إصابة في الفخذ. اضطر هاو إلى تجاوز فترة صعبة مع وجود العديد من النجوم الرئيسيين في غرفة العلاج حالياً، بما في ذلك برونو غيمارايس. من المقرر أن يسافر البرازيلي إلى إسبانيا مع الفريق، لكنه لن يلعب بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما يظل فابيان شار وإميل كرافت خارج التشكيلة.
رسالة تحذيرية من برشلونة
قبل مباراة برشلونة ضد نيوكاسل يوم الأربعاء المقبل على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، أرسل رجال هانسي فليك تحذيراً قوياً لمنافسيهم على مقاعد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزهمعلى إشبيلية بنتيجة 5-2 في الدوري الإسباني.
وقد تميزت المباراة بأداء رائع من رافينها، الذي سجل ثلاثية رائعة ليقود برشلونة إلى سيطرة تامة على المباراة. في الوقت نفسه، حصل النجم الشاب لامين يامال، الذي سجل هدف التعادل الدرامي ضد نيوكاسل في مباراة الذهاب، على قسط من الراحة. وبدأ الشاب المباراة على مقاعد البدلاء لكنه شارك في الشوط الثاني.
