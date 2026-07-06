رادجا ناينجولان لا يقبل ذلك، في مقابلة مع صحيفة «ريبوبليكا»، أعرب اللاعب السابق في روما وإنتر عن رأيه بشأن رفع الإيقاف عن بالوجون، الذي سيتمكن من اللعب ضد بلجيكا: «بهذه الطريقة، لم تعد كرة القدم كرة قدم. لقد خففوا عقوبة كريستيانو بمقدار جولتين ليتمكن من المشاركة في كأس العالم منذ المباراة الأولى. أما الآن، فقد أوقفوا بالوجون. كما أن استراحة الترطيب لا معنى لها. هذا دليل على أن كرة القدم أصبحت مجرد مسألة مال".
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"لم تعد كرة قدم، الأموال تحكم".. ناينجولان يرد على استثناءات كريستيانو رونالدو وبالوجون في كأس العالم!
رد فعل ترامب
«أنا لا أنتقده. إنها رد فعل طبيعي من مشجع أمريكي، وكنت سأفعل الشيء نفسه لو كنت مكانه. المسؤولية تقع بالكامل على عاتق من اتخذ القرار. ما فائدة البطاقات إذا كانت تُسحب في الواقع؟ لكن هذا لا يفاجئني. في كأس العالم هذه، خرجت كرواتيا بسبب لمسة كرة غير موجودة. وهذا أمر مؤسف، لأننا شاهدنا أيضًا أشياء جميلة».
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