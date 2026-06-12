ردًا على جدل استبعاده من كأس العالم .. نايف أكرد يرفع الحرج عن مدرب المغرب: غيابي ليس بسبب الإصابة!

ونشر نايف أكرد، بيانًا توضيحيًا عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، حول كواليس غيابه عن المونديال، قائلًا "أولًا: أود أن أشكركم على جميع رسائل الدعم التي تلقيتها هذا الصباح، لقد أثرت فيّ بشدة.

للأسف، لن أشارك في كأس العالم، الأمر لا يتعلق بانتكاسة، بل على العكس، أشعر بتحسن يومًا بعد يوم، لقد أصبحت إصابتي شيئًا من الماضي. إلا أننا قررنا، بالتشاور مع الجهاز الفني، أن مستواي الحالي في الأداء لم يكن كافيًا بعد لمساعدة الفريق كما كنت أتمنى خلال مرحلة المجموعات.

ورغم كل الجهود المبذولة خلال الأسابيع الماضية، ولكن اتضح أنني لن أكون جاهزًا بدنيًا بنسبة 100% عند انطلاق البطولة، هذا قرار تم اتخاذه بالاتفاق مع الجهاز الفني، من أجل مصلحة الفريق.

أود أن أشكر الطبيب كريستوف بودو، وكذلك كل الطاقم الطبي، على دعمهم، سواءً من الناحية الطبية أو النفسية، لقد كان هذا الموسم صعبًا بشكل خاص، جسديًا ونفسيًا.

لقد حاولت بقدر ما أمكنني، أن أبذل كل ما في وسعي للعودة في الوقت المناسب، واستعادة أفضل مستوياتي، ولكن للأسف، لم يكن ذلك ممكنًا في الوقت المطلوب، إنها خيبة أمل بالطبع، لكنني أتقبلها بوضوح ومسؤولية.

الآن سأكون المشجع الأول للمنتخب الوطني، وأتمنى لزملائي نجاحًا كبيرًا في كأس العالم هذه، آمل أن يجعلونا نشعر بالفخر، أنا لاعب في المنتخب، ولكني قبل كل شيء، مشجع، وسأكون معهم، مثلكم تمامًا. شكرًا لكم مجددًا على دعمكم".