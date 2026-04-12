نادي CF مونتريال يقيل مدربه ماركو دوناديل عقب البداية السيئة للموسم في دوري MLS

يأتي قرار النادي في ظل بداية سيئة للموسم، بما في ذلك الخسارة يوم السبت أمام فريق فيلادلفيا يونيون الذي لم يحقق أي فوز من قبل. وبهذه الهزيمة، يكون مونتريال قد حقق فوزًا واحدًا فقط في أول سبع مباريات للنادي، مما يجعله في المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) للمؤتمر الشرقي.

تم تعيين دوناديل مدربًا رئيسيًا دائمًا في أكتوبر بعد أن تولى المنصب بشكل مؤقت في مارس 2025. وكان قد تولى المنصب خلفًا للوران كورتوا، الذي تم إقالته بطريقة مماثلة في بداية موسم 2025. جاء رحيل كورتوا بعد خمس مباريات فقط، شهدت بداية موسم النادي بنتيجة 0-4-1.

قبل توليه منصب المدرب الرئيسي لمونتريال، لعب دوناديل للنادي من 2015 إلى 2018 بعد مسيرة مهمة مع فريق فيورنتينا في الدوري الإيطالي.