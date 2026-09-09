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Lionel Messi Legacy GFXGetty/GOAL
علي سمير

"نحن نحب برشلونة، فلنرتدِ ألوانه" .. ميسي يستثمر في "مدينة الأحذية" حتى يكون إلدينسي نسخة جديدة من عشقه الأبدي!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
إيلدينسي
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني الدرجة الثانية

القصة هنا مختلفة للنجم الأرجنتيني

خطوة جديدة يستعد لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما انتشرت الأنباء حول اقترابه من شراء نادي إلدينسي الإسباني، وهو الفريق المغمور الذي قضى أغلب فترات تاريخه بعيدًا عن الأضواء.

وفقًا لصحيفة "ماركا" فإن ميسي يخطط للاستحواذ على أغلبية أسهم النادي المغمور، لينضم إلى المجموعة التي قرر ليو الاستثمار فيها منذ سنوات رفقة عائلته.

ميسي يشارك مع عائلته في ملكية نادي "ليونيس" الأرجنتيني، ونادي كورنيا الإسباني، ولديه حصة بأحد الأندية الأوروجويانية مع لويس سواريز، كما يمتلك خيار الاستحواذ على حصة بناديه الحالي إنتر ميامي.

إذن .. كل الطرق ممهدة لبداية جديدة لميسي بعد اعتزاله كرة القدم، ويبدو أن اللاعب اختار الطريق الذي سيسلكه بالفعل.


  • Lionel Messigetty

    دعونا نتعرف على نادي ميسي الجديد

    النادي تأسس في عام 1921 بمدينة "إيلدا" الواقعة في مقاطعة أليكانتي في شرق إسبانيا، ويلعب في دوري الدرجة الثانية، وملعبه هو "نوفو بيبيكو أمات" ويسع لحوالي 5800 متفرج.

    الفريق يمر حاليًا بفترة صعبة على صعيد المستوى، حيث يحتل المركز الـ20 ببطولة الدوري، بعدما تجمد رصيده عند "الرقم صفر" في 4 مباريات حتى الآن منذ بداية الموسم الجديد 2026/2027.

    المثير في الأمر، وهو ما سيعجب عشاق برشلونة، النادي الذي صنع معه ميسي التاريخ وفاز بكل شيء، هو أن النادي يمتلك صبغة كتالونية تعود إلى مؤسسيه، حيث انطلقت الشرارة في نادي "إيلدا الثقافي".

    ويرجع ذلك إلى حقيقة أن من أسسوا هذا النادي، هم مشجعين لبرشلونة من الأساس، ولذلك اختاروا اللونين الأحمر والأزرق كقميص رسمي للفريق منذ ظهوره.

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty

    مدينة الأحذية

    المدينة التي اختار ميسي الاستثمار فيها، لا تتمتع بخلفية كروية بارزة، بل تعتبر "إيلدا" من أهم مراكز صناعة الأحذية في إسبانيا على مدار تاريخها، لدرجة أنا تمتلك "متحف إيلدا للأحذية"، والذي يعبر عن تراثها.

    النادي عبر موقعه الرسمي يقول "نحن النادي الذي أسسه أهل صناعة الأحذية"، ولكن يبدو أن هذا الواقع سيتغير الآن بدخول ميسي للاستثمار فيه، نظرًا للثروة البالغة التي يمتكلها الأرجنتيني، عكس الطبقة الكادحة التي ساهمت في ظهوره.

    وبالنسبة للملعب، فنشاطه لم يقتصر على كرة القدم فقط، بل سبق أن استضاف مباريات مصارعة الثيران المعروفة في إسبانيا، وتم استخدامه كمسرح في الكثير من الأحيان.

    ورغم حقيقة أنه غير معروف بالنسبة للكثيرين، إلا أن ذلك لا ينفي عراقة النادي، حيث كان قويًا وتمتع بسمعة مميزة قبل الحرب الأهلية الإسبانية، وكان يمتلك قيمة ثقافية وتاريخية بعيدًا عن كرة القدم.

    إلدينسي تواجد في دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في 1956، وأفضل إنجاز له كان احتلال المركز السابع في 1962/1963، وبعدها دخل في ظلمات الدرجات الأدنى قبل العودة مرة أخرى في 2023.

  • messi(C)Getty Images

    "برشلونة الخاص بميسي"

    وفقًا للمعطيات الحالية، والخلافات بين ميسي وجوان لابورتا رئيس النادي بسبب طريقة خروجه من النادي، يبدو أنه من الصعب عودة ليو إلى العملاق الكتالوني في أي وقت قريب، لذلك على الأرجح، فإن الأرجنتيني قرر استنساخ الكيان بطريقة أخرى.

    "نحن نحب برشلونة، فلنرتدِ ألوانه"، هكذا بدأت القصة من مؤسسي النادي الإسباني في بدايته، والآن يأتي الأسطورة الأعظم في تاريخ البرسا من أجل الاستحواذ عليه بشكل كامل.

    حالة إلدينسي تختلف كثيرًا عن الفرق الأخرى التي يمتلكها ليو، لأن وجود الفريق في دوري الدرجة الثانية، يدفعه نحو الطموح للوصول إلى الأضواء، لأن ميسي لديه المقومات والإمكانيات المادية اللازمة للنهوض بالفريق.

    هل نرى ليو يومًا ما في المدرجات بإحدى مباريات الدوري الإسباني لمشاهدة فريقه وهو يلعب أمام برشلونة؟ أمر وارد، ولكن سنرى كيف يخطط الأرجنتيني لخطوته الجديدة!

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