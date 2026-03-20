نادي ليفربول يدين "الإساءات العنصرية البغيضة والمقيتة" الموجهة إلى المدافع إبراهيما كوناتي
فريق «الريدز» ينتقد الهجمات «الجبانة» عبر الإنترنت
أعرب نادي ميرسيسايد عن استيائه الشديد بعد أن أصبح المدافع الوسطي أحدث ضحية بارزة للهجمات اللفظية الموجهة عبر الإنترنت. وتفيد التقارير بأن الإساءات اشتدت عقب اشتباك جسدي وقع خلال مباراة ليفربول ضد غالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن إصابة المهاجم فيكتور أوسيمهن بكسر في ذراعه. وسارع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الإعراب عن دعمه العلني للاعب المنتخب الفرنسي، مؤكدًا أن مثل هذا السلوك لن يتم التغاضي عنه.
النادي يطالب بمساءلة المنصة
في بيانرسمي، أوضح نادي ليفربول أن سلامة لاعبيه تأتي في مقدمة أولوياته. وسلط النادي الضوء على الأثر النفسي الذي تتركه هذه الهجمات على الرياضيين، الذين غالبًا ما يُنظر إليهم كأهداف وليس كبشر.
وجاء في البيان: "يشعر نادي ليفربول بالفزع والاشمئزاز من الإساءات العنصرية الدنيئة والبغيضة الموجهة إلى إيبراهيما كوناتي على وسائل التواصل الاجتماعي". "هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق. إنه مهين للإنسانية، وجبان، ومتجذر في الكراهية. لا مكان للعنصرية في كرة القدم، ولا مكان لها في المجتمع، ولا مكان لها في أي مكان – سواء على الإنترنت أو في الواقع".
وأكد "الريدز" كذلك أن عبء مراقبة خطاب الكراهية لا ينبغي أن يقع على عاتق الضحايا. "يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تتحمل المسؤولية وتتخذ إجراءات فورية. تمتلك هذه المنصات القوة والتكنولوجيا والموارد اللازمة لمنع هذه الإساءات، لكنها غالبًا ما تقصر في القيام بذلك. إن السماح للكراهية العنصرية بالانتشار دون رادع هو خيار – وهو خيار يستمر في الإضرار باللاعبين والأسر والمجتمعات في جميع أنحاء عالم كرة القدم."
تأييد كوناتي وسط دعوات للتغيير
كما أكد النادي أنه يقدم لكوناتي دعماً داخلياً شاملاً، في الوقت الذي يتعاون فيه مع السلطات لتعقب الجناة. ويرى النادي أن هذه الحوادث المتكررة تشكل وصمة عار على هذه الرياضة، وتتطلب موقفاً موحداً من جميع الهيئات الكروية.
وأضاف النادي: "سنواصل تقديم دعمنا الكامل لإبراهيما وسنعمل مع السلطات المختصة لتحديد هوية المسؤولين حيثما أمكن ذلك". لكن العبء لا يمكن أن يقع دائمًا على عاتق اللاعبين والأندية للتصرف بعد وقوع الضرر بالفعل".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
في الوقت الذي يواصل فيه ليفربول جهوده للقضاء على جميع أشكال العنصرية، يدخل كوناتي حالياً الأشهر الأخيرة من عقده في أنفيلد. ولا يزال مستقبله في ميرسيسايد غير مؤكد، حيث تشير التقارير إلى عدم إجراء أي مفاوضات بشأن تجديد عقده. بل إن اللاعب الفرنسي يقترب أكثر من مغادرة «الريدز»، مع استمرار الشائعات التي تربطه بنادي ريال مدريد العملاق في الدوري الإسباني.
