نادي كريمونيزي يتوصل إلى اتفاق مع جيامباولو لتولي منصب المدرب: مستجدات بشأن مدة العقد

نجح جيامباولو في الحفاظ على مكان فريقه في الدوري في موسم 2024/2025 مع ليتشي، بل وبطريقة مثيرة للغاية، حيث حقق فوزاً بالغ الأهمية في الجولة الأخيرة على أرض لاتسيو بنتيجة 1-0 بهدف من كوليبالي، وهو ما كلف فريق فينيسيا بقيادة دي فرانشيسكو الهبوط. ودي فرانشيسكو نفسه هو الذي يدرب ليتشي حالياً، وسيتنافس معه على البقاء في الدوري الإيطالي.