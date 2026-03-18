تسارع كريمونيزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة: فالفارق يبلغ 3 نقاط عن المركز الرابع من القاع الذي يحتله ليتشي، مع بقاء 9 جولات على نهاية الدوري. ويبدو أن مغامرة دافيد نيكولا قد وصلت إلى نهايتها، حيث تداولت الأنباء في الساعات الأخيرة اسم ماركو جيامباولو ليحل محله ويحاول إنقاذ الفريق الذي يمر بأزمة، بعد أن حصد نقطتين فقط في مرحلة الإياب.
نادي كريمونيزي يتوصل إلى اتفاق مع جيامباولو لتولي منصب المدرب: مستجدات بشأن مدة العقد
مدة الاتفاقية"يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة قبل توقيع جيامباولو كمدرب جديد: تم التوصل إلى اتفاق شفهي على عقد مدته عام ونصف"، حسبما أفادت قناة "سكاي سبورت". إذن، لا يتعلق الأمر باتفاق لمدة أسابيع قليلة، بل سيستمر العمل معاً حتى نهاية عام 2027 حتى في حالة الهبوط. وفي هذه المرحلة، ينتظر الإعلان الرسمي عن إقالة نيكولا ووصول خليفته.
تجربة جيامباولو الأخيرة
نجح جيامباولو في الحفاظ على مكان فريقه في الدوري في موسم 2024/2025 مع ليتشي، بل وبطريقة مثيرة للغاية، حيث حقق فوزاً بالغ الأهمية في الجولة الأخيرة على أرض لاتسيو بنتيجة 1-0 بهدف من كوليبالي، وهو ما كلف فريق فينيسيا بقيادة دي فرانشيسكو الهبوط. ودي فرانشيسكو نفسه هو الذي يدرب ليتشي حالياً، وسيتنافس معه على البقاء في الدوري الإيطالي.
