نادي في الدوري الألماني يصبح أول نادٍ يعين مدربة في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا
طرد باومغارت بعد سلسلة من النتائج السيئة
جاء التغيير الإداري في أعقاب سلسلة من النتائج المخيبة للآمال التي أثارت قلق إدارة نادي يونيون بشأن مستقبله في الدوري الممتاز. وقد تم إعفاء باومغارت من مهامه مساء السبت، بعد وقت قصير من تعرض الفريق لهزيمة بنتيجة 3-1 على يد هايدنهايم. وكانت هذه الهزيمة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لإدارة النادي التي شهدت تراجعًا حادًا في أداء الفريق منذ مطلع العام، حيث لم يحقق سوى فوزين فقط في 14 مباراة منذ العطلة الشتوية. يحتل يونيون حالياً المركز الحادي عشر، لكنه يتقدم بفارق سبع نقاط فقط عن مركز الملحق الهبوطي مع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم. إلى جانب باومغارت، تم إعفاء المدربين المساعدين دانيلو دي سوزا وكيفن ماكينا من مهامهما، حيث قرر النادي إجراء تجديد شامل للجهاز الفني.
البيان الرسمي لنادي يونيون برلين بشأن تغيير المدرب
وأكد نادي يونيون أن إيتا سيتولى قيادة الفريق خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي. وقال هورست هيلدت، مدير كرة القدم الاحترافية للرجال في نادي يونيون: "لقد كان النصف الثاني من الموسم مخيباً للآمال بشكل كبير حتى الآن، ولن نسمح لأنفسنا بأن يعمينا ترتيبنا في الدوري". "لا تزال وضعنا حرجاً، ونحن بحاجة ماسة إلى النقاط لضمان بقائنا في الدوري. فوزان فقط من أصل أربعة عشر مباراة منذ العطلة الشتوية والأداء الذي أظهرناه في الأسابيع الأخيرة لا يمنحنا الثقة بأننا ما زلنا قادرين على قلب الأمور رأساً على عقب بالتشكيلة الحالية. لذلك قررنا أن نبدأ من جديد.
"يسعدني أن ماري-لويز إيتا وافقت على تولي هذا المنصب بشكل مؤقت قبل أن تصبح مدربة رئيسية للفريق النسائي المحترف في الصيف كما هو مخطط".
إنجاز كبير للنساء في عالم كرة القدم للرجال
يمثل تعيين إيتا في نادي ألت فورستري تحولاً جذرياً في المشهد التدريبي لكرة القدم الأوروبية. في سن الـ 34 فقط، تستعد إيتا لكسر حاجز زجاجي قائم منذ زمن طويل، لتصبح أول مدربة رئيسية في تاريخ الدوري الألماني وفي الدوريات الخمسة الكبرى التقليدية. على الرغم من الطابع التاريخي لتعيينها، فإن أولوية إيتا المباشرة تقتصر على الملعب وحصد النقاط اللازمة لتجنب الانهيار في نهاية الموسم والهبوط إلى منطقة الهبوط.
"نظراً للفارق في النقاط في النصف السفلي من الجدول، فإن البقاء في الدوري الألماني ليس مضموناً بعد. أنا سعيدة لأن النادي عهد إليّ بهذه المهمة الصعبة. لطالما كانت إحدى نقاط قوة يونيون هي قدرتنا على التكاتف في مثل هذه المواقف. وبالطبع، أنا مقتنعة بأننا سنحصل على النقاط الحاسمة مع هذا الفريق"، قالت إيتا عند تعيينها.
تاريخ إيتا السابق في يونيون
ليست هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها إيتا عناوين الأخبار في العاصمة الألمانية. ففي وقت سابق من موسم 2023-2024، أصبحت أول امرأة تشغل منصب مدربة مساعدة في الدوري الألماني للرجال. وتتمتع إيتا بخبرة عميقة الجذور داخل هيكل النادي، حيث عملت سابقًا مع أقسام الشباب قبل أن تنتقل إلى بيئة المحترفين الكبار. كما دخلت الأضواء لفترة وجيزة خلال ذلك الموسم نفسه عندما حلت محل المدرب الرئيسي آنذاك نيناد بييليتشا خلال فترة إيقافه لمدة ثلاث مباريات. والآن، تتولى هذا المنصب بشكل دائم حتى نهاية الموسم قبل أن تنتقل في نهاية المطاف لتصبح المدربة الرئيسية للفريق النسائي المحترف في الصيف كجزء من استراتيجية التطوير طويلة الأمد للنادي.