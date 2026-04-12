نادي في الدوري الألماني يصبح أول نادٍ يعين مدربة في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا

وأكد نادي يونيون أن إيتا سيتولى قيادة الفريق خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي. وقال هورست هيلدت، مدير كرة القدم الاحترافية للرجال في نادي يونيون: "لقد كان النصف الثاني من الموسم مخيباً للآمال بشكل كبير حتى الآن، ولن نسمح لأنفسنا بأن يعمينا ترتيبنا في الدوري". "لا تزال وضعنا حرجاً، ونحن بحاجة ماسة إلى النقاط لضمان بقائنا في الدوري. فوزان فقط من أصل أربعة عشر مباراة منذ العطلة الشتوية والأداء الذي أظهرناه في الأسابيع الأخيرة لا يمنحنا الثقة بأننا ما زلنا قادرين على قلب الأمور رأساً على عقب بالتشكيلة الحالية. لذلك قررنا أن نبدأ من جديد.

"يسعدني أن ماري-لويز إيتا وافقت على تولي هذا المنصب بشكل مؤقت قبل أن تصبح مدربة رئيسية للفريق النسائي المحترف في الصيف كما هو مخطط".