AFP
"نادي شامل ومرحب" - مانشستر يونايتد يصدر بيانًا عقب الجدل الذي أثاره السير جيم راتكليف
تصريحات راتكليف
استهدف راتكليف دولة المملكة المتحدة في خطاب مثير للدهشة أثار ردود فعل عنيفة من العديد من الشخصيات داخل وخارج عالم كرة القدم.
قال راتكليف: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد مع تسعة ملايين شخص يتلقون إعانات ومستويات هائلة من المهاجرين القادمين. أعني، لقد تم استعمار المملكة المتحدة. هذا يكلف الكثير من المال. لقد تم استعمار المملكة المتحدة من قبل المهاجرين، أليس كذلك؟ أعني، كان عدد سكان المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في عام 2020، والآن أصبح 70 مليون نسمة. هذا يعني 12 مليون شخص".
ووصف رئيس الوزراء كير ستارمر تعليقات راتكليف بأنها "مسيئة وخاطئة" وطلب من المالك المشارك لمانشستر يونايتد الاعتذار. كما تحدث بيرنهام عن كلمات راتكليف، ووصفها بأنها "غير دقيقة ومهينة ومثيرة للفتنة" ودعا الرجل البالغ من العمر 73 عامًا إلى التراجع عن تعليقاته.
- AFP
موقف يونايتد
أصدر راتكليف الآن بيانًا جاء فيه: "أنا آسف لأن اختياري للغة قد أساء إلى بعض الأشخاص في المملكة المتحدة وأوروبا وتسبب في قلقهم، ولكن من المهم إثارة مسألة الهجرة الخاضعة للرقابة والإدارة الجيدة التي تدعم النمو الاقتصادي".
يمكن وصف ذلك بأنه اعتذار غير صريح نظراً لسلبية نبرة صوته في البيان، لكن مانشستر يونايتد أصدر الآن بياناً أقوى بكثير.
وقال النادي: "يفخر مانشستر يونايتد بكونه ناديًا شاملاً ومرحبًا. تعكس مجموعتنا المتنوعة من اللاعبين والموظفين والمجتمع العالمي من المشجعين تاريخ وتراث مانشستر؛ المدينة التي يمكن لأي شخص أن يعتبرها وطنه. منذ إطلاق حملة All Red All Equal في عام 2016، قمنا بترسيخ المساواة والتنوع والشمولية في كل ما نقوم به.
"نظل ملتزمين بشدة بمبادئ وروح تلك الحملة. وهي تنعكس في سياساتنا ولكن أيضًا في ثقافتنا، وتتعزز من خلال حصولنا على معيار الدوري الإنجليزي الممتاز للمساواة والتنوع والشمول.
"على مدار هذا الموسم، شاركنا في فعاليات ومبادرات في مباريات الرجال والسيدات لدينا، والتي تركز على الصحة العقلية، وإدماج مجتمع LGBTQ+، ومكافحة العنصرية، والعنف ضد النساء والفتيات، والهتافات المعادية للمثليين. كما احتفلنا بفعاليات أندية مشجعينا، بما في ذلك حفلة عيد الميلاد لجمعية المشجعين ذوي الإعاقة وفعالية عيد الحانوكا لنادي المشجعين اليهود.
"في الأسابيع والأشهر المقبلة، سندعم مبادرات أخرى في هذه المجالات. كل هذا إلى جانب العمل الرائع الذي تقوم به مؤسسة مانشستر يونايتد يوميًا في مانشستر وحولها.
"يعكس مانشستر يونايتد الوحدة والمرونة لجميع المجتمعات التي نتشرف بتمثيلها. سنواصل تمثيل شعبنا ومدينتنا وجماهيرنا بفخر وتصميم".
يونايتد يواجه مراجعة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
تقوم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حالياً بمراجعة تعليقات راتكليف لمعرفة ما إذا كان هناك خرق للقواعد، وفقاً لموقع The Athletic. تنص قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على أن "المشاركين" - ومن بينهم راتكليف بصفته مديراً لمانشستر يونايتد - يجب أن يتصرفوا بما يخدم مصلحة اللعبة ويتجنبوا السلوك غير اللائق أو المشين.
وقال آندي بورنهام في بيان رسمي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه التعليقات تتعارض مع كل ما دأبت مانشستر على الدفاع عنه: مكان تجمع فيه الناس من جميع الأعراق والأديان ومن لا دين لهم على مدى قرون لبناء مدينتنا ومؤسساتنا، بما في ذلك نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم. إن الدعوة إلى تقييد مستويات الهجرة أمر، وتصوير أولئك الذين يأتون إلى هنا على أنهم قوة غازية معادية أمر آخر تمامًا. هذا غير دقيق ومهين ومثير للفتنة ويجب سحبه.
"لقد ساهم لاعبو كرة القدم الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم للعب في مانشستر الكبرى في تحسين حياة مدينتنا ومنطقتنا، كما ساهم في ذلك العديد من الأشخاص الذين يعملون في خدمات الصحة الوطنية وغيرها من الخدمات والصناعات الأساسية في مانشستر الكبرى.
"نحن نقدر مساهمتهم كمدينة-منطقة تشتهر بحفاوة الترحيب. إذا كان هناك أي انتقاد، فيجب أن يوجه إلى أولئك الذين لم يقدموا سوى القليل من المساهمة في حياتنا هنا، بل أمضوا سنوات في استنزاف ثروة إحدى مؤسساتنا التي نفخر بها."
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يقدم مانشستر يونايتد أداءً جيدًا على أرض الملعب، ولم يخسر المدرب المؤقت مايكل كاريك في آخر خمس مباريات. ويحتل الفريق المركز الرابع، بفارق خمس نقاط عن أستون فيلا الذي يحتل المركز الثالث.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان