نادي سانتوس يطرد مدربه بعد هزيمة فريقه الذي يضم نيمار في الدقائق الأخيرة، مما يثير مخاوف الهبوط المفاجئة من جديد

استعاد نيمار لياقته البدنية الكاملة مع فريق سانتوس، ويأمل في أن يتمكن من فرض نفسه ضمن خطط كارلو أنشيلوتي للمنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026. لم يُدرج المهاجم في قائمة أنشيلوتي الأخيرة، لكنه أكد أنه سيواصل العمل الجاد في محاولة لكسب مكانه في التشكيلة قبل انطلاق البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هذا الصيف. وقال للصحفيين: "تم الإعلان للتو عن تشكيلة المنتخب الوطني. لم يتم استدعائي. بالطبع، أنا حزين، لكنني سأظل دائمًا أدعم المنتخب الوطني. الآن، الأمر يتعلق بمواصلة العمل، والاستعداد إذا أتيحت الفرصة. من الواضح أن هذه هي كأس العالم الأخيرة لي. كنت مستاءً. لكن غدًا يجب أن أتوقف عن الحزن. أحتاج إلى العمل والتدريب واللعب حتى تظهر فرصة للمشاركة في كأس العالم. أنا مستعد".