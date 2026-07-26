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محمود خالد

ساعد رونالدو وقاد فيلا لإنجاز تاريخي .. تشيلسي في صراع إنجليزي سعودي على "عبقري الركلات الثابتة"!

تشيلسي
أستون فيلا
البرتغال
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري روشن السعودي

صفقة من العيار الثقيل..

"عبقري الركلات الثابتة"، المدرب الإسكتلندي "الأشقر" أوستن ماكفي، الذي شاهدنا المدير الفني السابق للبرتغال، روبرتو مارتينيز، يعانقه في مهرجان الخماسية ضد أوزبكستان، في نهائيات كأس العالم 2026، قد ينافس نجوم الكرة على "سباق" محتمل من أجل التعاقد معه، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

صاحب الـ46 عامًا، الذي اعتزل كرة القدم في 2006، ثم صار واحدًا من أشهر مدربي الركلات الثابتة في العالم، ربما نشاهده مع أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما صنع التاريخ مع أستون فيلا، خلال الموسم الماضي.

  • Austin MacPheeGetty

    تشيلسي يتسلح بأوستن ماكفي

    وذكرت إذاعة "بي بي سي"، بأن إدارة نادي تشيلسي، دخلت في مفاوضات مع أوستن ماكفي، لإقناعه بتولي المهمة في صفوف البلوز، إلا أن المهمة ليست سهلة.

    التقارير تؤكد أن تشيلسي ليس المهتم الوحيد بضم أوستن ماكفي، حيث توجد منافسة على توقيعه، من الدوري الإنجليزي، وكذلك من فرق دوري روشن السعودي، سعيًا نحو استغلال بند في عقده مع أستون فيلا، يتيح له الرحيل بشروط.

    يأتي ذلك نظير الدور البارز الذي قدمه أوستن ماكفي، والذي صنع من أستون فيلا، أحد أكثر الفرق تسجيلًا من الكرات الثابتة، مقارنة بأي فريق آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، خلال موسم 2023-2024، كما تم تصنيفهم ضمن أفضل خمس فرق في الموسم التالي، وكذلك تقاسموا مركزًا مشتركًا مع آرسنال في الدوري الإنجليزي، خلال موسم 2025-2026.

    وأشارت صحيفة "نيو يورك تايمز" إلى أن تشيلسي سيفعّل بند رحيل أوستن ماكفي عن أستون فيلا، لينضم إلى كتيبة المدير الفني تشابي ألونسو.

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  • 포르투갈 (Portugal)Getty Images

    ماكفي رافق رونالدو في كأس العالم

    وكان المنتخب البرتغالي قد استعان أيضًا بخدمات أوستن ماكفي، منذ عام 2025، الذي شهد تتويج "البحّارة" بلقب دوري الأمم الأوروبية، حيث كان يتم تخصيص فقرة الكرات الثابتة في كل جلسة تدريبية.

    وشارك ماكفي، الذي عمل مساعدًا للمدرب روبرتو مارتينيز، في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تمكن المنتخب البرتغالي من التأهل إلى دور الـ16، فيما شهدت مباراة أوزبكستان، عروضًا رائعة من الركلات الثابتة، بعدما وقع نونو مينديش على الهدف الثاني من ركلة حرة، فيما رصدت عدسات الكاميرات، العناق بين مارتينيز وماكفي، بعد تسجيل الهدف الرابع في شباك أوزبكستان، والذي جاء من ركلة ركنية.

  • aston villaGetty Images

    نجوم أستون فيلا يحتفلون بماكفي

    وكانت ليلة نهائي الدوري الأوروبي "2026"، شاهدة على حالة من التقدير تجاه المدرب العبقري، فبعد إحراز يوري تيليمانس هدفًا في شباك فرايبورج، تناوب لاعبو الاحتياط على معانقة ماكفي، كما توجه الحارس إيميليانو مارتينيز إليه، تاركًا الاحتفال مع زملائه، من أجل تقدير هذا الرجل، على نجاح الخطة مجددًا بالتسجيل من ركلة ثابتة، فيما حرصت جماهير أستون فيلا على الهتاف باسمه، بينما كان اللاعبون يقتربون من معانقة المجد فوق أرض الميدان، بعد تسجيل ثلاثية ضد الفريق الألماني.

    وتحدث مايكل أونيل، الذي عمل مع ماكفي خلال فترة توليه تدريب منتخب أيرلندا الشمالية، حيث كتبا التاريخ معًا بالتأهل إلى كأس أمم أوروبا 2016، عن المدرب الإسكتلندي، قائلًا "أوستن يتمتع بمستوى عالٍ من المعرفة بالخصم، ولديه طريقة إبداعية للتدريب، وهو مبدع في كيفية تقديم الملعومات للاعبين".

    وفي خضم احتفالات لاعبي أستون فيلا بلقب "يوروبا ليج"، في إسطنبول، قال المدير الفني السابق أوتاي إيمري "أهنئ أوستن أيضًا؛ فهو بارع جدًا في عمله، ونعمل معه بتعاون وثيق، لديه خبرة كبيرة ونحن نعرف بالضبط ما نفعله".

    وقضى ماكفي سنوات من الخبرة والإعداد الدقيق، حيث يقضي اللاعبون ساعات طويلة في ملعب التدريب وغرف التحليل، وكذلك يتم تكليفهم بواجبات منزلية بطريقة الرسوم المتحركة، ورسومات يتم إرسالها إلى هواتفهم.

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