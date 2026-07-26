ساعد رونالدو وقاد فيلا لإنجاز تاريخي .. تشيلسي في صراع إنجليزي سعودي على "عبقري الركلات الثابتة"!

وذكرت إذاعة "بي بي سي"، بأن إدارة نادي تشيلسي، دخلت في مفاوضات مع أوستن ماكفي، لإقناعه بتولي المهمة في صفوف البلوز، إلا أن المهمة ليست سهلة.

التقارير تؤكد أن تشيلسي ليس المهتم الوحيد بضم أوستن ماكفي، حيث توجد منافسة على توقيعه، من الدوري الإنجليزي، وكذلك من فرق دوري روشن السعودي، سعيًا نحو استغلال بند في عقده مع أستون فيلا، يتيح له الرحيل بشروط.

يأتي ذلك نظير الدور البارز الذي قدمه أوستن ماكفي، والذي صنع من أستون فيلا، أحد أكثر الفرق تسجيلًا من الكرات الثابتة، مقارنة بأي فريق آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، خلال موسم 2023-2024، كما تم تصنيفهم ضمن أفضل خمس فرق في الموسم التالي، وكذلك تقاسموا مركزًا مشتركًا مع آرسنال في الدوري الإنجليزي، خلال موسم 2025-2026.

وأشارت صحيفة "نيو يورك تايمز" إلى أن تشيلسي سيفعّل بند رحيل أوستن ماكفي عن أستون فيلا، لينضم إلى كتيبة المدير الفني تشابي ألونسو.