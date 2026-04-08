نادي بوروسيا دورتموند يؤكد اهتمامه بعودة جادون سانشو إلى النادي، مع اقتراب اللاعب المهمش في مانشستر يونايتد من انتهاء عقده

اعترف مسؤولو دورتموند بأنهم يدرسون بدقة التعزيزات المحتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يتصدر اسم سانشو قائمة الأهداف. ورغم رغبة النادي في إعادة ضمه، تشير تقارير من قناة "سكاي ألمانيا" إلى أن الجوانب المالية للصفقة لا تزال تشكل عقبة رئيسية، نظراً لراتب اللاعب السنوي الحالي البالغ 15 مليون جنيه إسترليني.

وفي معرض حديثه عن استراتيجية الانتقالات التي يتبعها النادي واهتمامه الخاص بالجناح، قال المدير التنفيذي لدورتموند لارس ريكن لصحيفة "سبورت بيلد": "نحن ندرس حالياً العديد من اللاعبين ونحللهم عن كثب. نتحقق مما إذا كان بإمكانهم تحسين أداء الفريق. ونقوم بذلك مع جادون أيضاً".