في الواقع، كان الموضوع يدور حول كيف أن نيكو كوفاتش لم يستطع حتى النظر إلى الركلات الثلاث التي سددها رامي بنسبايني وفليكس نميشا في فوز بوروسيا دورتموند المثير 3-2 على هامبورغ مساء السبت، بسبب التوتر الشديد الذي انتابه، بل أدار وجهه بعيدًا. ولكن عند سؤاله عن ذلك من قِبل قناة "سكاي"، كشف مدرب بوروسيا دورتموند أيضًا عن الأمور الأخرى التي تثير توتره على خط التماس.

"لا أستطيع أن أفرح حقًا. نظام VAR جيد ورائع – لكنك لا تعرف أبدًا ما إذا كان أحدهم سيرفع إصبعه مرة أخرى ويقول إن الهدف غير صحيح"، اشتكى كوفاتش من أن نظام VAR قد سلبه تدريجيًا الفرحة العفوية بالأهداف التي يسجلها فريقه. "لهذا السبب لا يمكنك أن تفرح – إلا عندما يتم الإعلان بشكل نهائي أن الهدف صحيح"، تابع الكرواتي. لكن عندها تكون المشاعر "قد انتهت بالفعل".

في المباراة ضد هامبورغ، لم يكن أداء فريقه في الشوط الأول مدعاة للفرح على الإطلاق بالنسبة لكوفاتش. لذلك أصبح "واضحًا" في غرفة الملابس أثناء الاستراحة: "الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول لم تكن جيدة، بل كانت سيئة. لقد رأى ذلك الجميع هنا في الملعب، وقد سمعناه أيضًا (صفير جماهير بوروسيا دورتموند، محرر) عندما دخلنا إلى غرفة الملابس". وعن حدة صوته أثناء خطابه في الاستراحة، قال المدرب البالغ من العمر 54 عامًا بشكل معبر: "برجي هو الميزان. لذا، أنا في الواقع متوازن جدًا – لكن عندما يميل الميزان، فإنه يميل".

كان دورتموند متأخراً 0-2 في الشوط الأول أمام الفريق الصاعد بسبب أخطاء فردية جسيمة. لكن بعد الاستراحة، تحسن أداء الفريق الثاني في الترتيب بشكل كبير وحقق فوزاً 3-2 على أرضه بفضل ركلتي جزاء من رامي بنسبيني وهدف من سيرهو جيراسي – وكلاهما دخلوا الملعب في الشوط الثاني. "لم نكن حاضرين على أرض الملعب في الشوط الأول ولم نلعب بالطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني. في الواقع، كنت أتمنى أن نلعب بهذه الطريقة منذ الدقيقة الأولى دون الحاجة إلى توجيهات واضحة في الاستراحة"، قال كوفاتش. "في الشوط الثاني، كنا أكثر نشاطًا وأكثر عدوانية وديناميكية، وأكثر عمودية. لهذا السبب، أظهرنا في الشوط الثاني الوجه المعاكس تمامًا لما أظهرناه في الشوط الأول."

كما تعامل اللاعبون بنقد ذاتي مع أدائهم في أول 45 دقيقة. "الشوط الأول لم يكن شيئًا. كان هناك الكثير من النواقص، ولهذا كنا متأخرين 0-2 عن حق"، قال الحارس جريجور كوبيل. "أن نخوض شوطاً أولاً كهذا، حيث نمنح الأهداف لأنفسنا تقريباً، لم يكن بالطبع ما خططنا له"، أوضح السويسري. لكن بما أننا تمكنا من قلب النتيجة في الشوط الثاني، فإنه "لا يهمه الأمر في الواقع، لأننا لعبنا بشكل جيد جداً في الشوط الثاني. ثلاث نقاط هي ثلاث نقاط وهذا كل ما يهم"، هكذا قال كوبيل.

من جانبه، لخص اللاعب الدولي الألماني فيليكس نيميشا، الذي أضاع ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، الأداء الضعيف في الشوط الأول قائلاً: "لم نتمكن من السيطرة كما كنا نريد، ولم نكن عدوانيين بما يكفي، وسمحنا لهم بتسجيل أهداف سهلة". وأكد نميشا أن إخفاقه في تسجيل ركلة الجزاء "هو مجرد كرة قدم". "أنا واثق جدًا من قدرتي على تسجيلها، لكن الأمر لم ينجح اليوم. واصلت اللعب وأنا سعيد لأننا فزنا في النهاية".