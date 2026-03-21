نادي بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: قد يحل محل مدرب سابق لبرشلونة! هل سيعود مدرب دورتموند السابق إدين تيرزيتش؟

قد يعود إيدين تيرزيتش قريبًا إلى مقعد المدرب ليخلف مدربًا سابقًا لفريق برشلونة. أخبار وشائعات حول بوروسيا دورتموند.

    قد يعود المدرب السابق لفريق بوروسيا دورتموند، إدين تيرزيتش، إلى خط الملعب قريبًا.

    وفقًا لما ذكرته صحيفة AS الإسبانية، فإن المدرب البالغ من العمر 43 عامًا هو أحد المرشحين الأوفر حظًا لخلافة إرنستو فالفيردي في نادي أتلتيك بلباو.

    وكان المدرب المخضرم، الذي قاد فريق برشلونة بين عامي 2017 و2020، قد أعلن يوم الجمعة في بيان أنه لا ينوي تجديد عقده مع الفريق الباسكي الذي ينتهي في الصيف: "لقد فكرت في هذا القرار منذ فترة طويلة وناقشته مع النادي. لا تزال هناك عشر مباريات متبقية يمكننا تحقيق الكثير فيها"، على حد قول فالفيردي.

    تيرزيتش لم يشغل أي منصب تدريبي منذ انفصاله عن بوروسيا دورتموند في صيف 2024. وقد درب الفريق الأصفر والأسود مرتين بين عامي 2020 و2021 وكذلك بين عامي 2022 و2024، وقاده إلى الفوز بكأس ألمانيا في عام 2021. كما وصل مع بوروسيا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2023/24، حيث خسر بفارق ضئيل أمام ريال مدريد.

    يُقال إن تيرزيتش قد رفض بالفعل عدة عروض من أندية أوروبية، من بينها عرض من نادي موناكو. ويُقال إن هدفه هو الدوري الإنجليزي الممتاز. ويعرف تيرزيتش الدوري الإنجليزي جيدًا بالفعل. فقد شغل منصب مساعد المدرب لسلافين بيليتش (57 عامًا) في نادي وست هام يونايتد في الفترة من 2015 إلى 2017.

    بوروسيا دورتموند، شائعة: هل سيتم تمديد عقد كان قبل مباراة هامبورغ؟

    من المعروف منذ فترة أن إمري كان سيجدد عقده مع بوروسيا دورتموند.

    ووفقًا لمعلومات قناة "سكاي"، من المقرر الآن إتمام الإجراءات الرسمية - وبناءً على ذلك، من المتوقع الإعلان عن استمرار التعاون قبل مباراة بوروسيا دورتموند مساء السبت ضد هامبورغ.

    كان كان، الذي يشغل منصب قائد بوروسيا دورتموند منذ صيف 2023، قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مباراة القمة في الدوري الألماني ضد بايرن ميونيخ (2-3) قبل بضعة أسابيع. وفي أعقاب ذلك، انتشرت التكهنات حول ما إذا كان قد خاض آخر مباراة له مع الفريق الأصفر والأسود، نظراً لانتهاء عقده في نهاية الموسم.

    لكن بعد أيام قليلة من إصابته، أكد المدير الرياضي لارس ريكن أن النادي لا يزال يخطط للاعب البالغ من العمر 32 عامًا: "نحن نقدر إمري تقديرًا كبيرًا. ولهذا السبب أيضًا، نريد أن ندعمه في طريقه للعودة بعد 30 يونيو وأن نمدد عقده المنتهي".

  • بوروسيا دورتموند، جدول المباريات: المباريات القادمة لفريق بوروسيا دورتموند

    الموعد

    المباراة

    21 مارس، الساعة 18:30

    بوروسيا دورتموند - هامبورغ (الدوري الألماني)

    4 أبريل، الساعة 18:30

    ف.ب. شتوتغارت - بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني)

    11 أبريل، الساعة 15:30

    BVB - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)

    18 أبريل، الساعة 15:30

    TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)

