NICO SCHLOTTERBECK BORUSSIA DORTMUNDIMAGO / Kirchner-Media

نادي بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن عقوبة نيكو شلوتربيك بعد بطاقة حمراء غريبة

بعد الطرد الغامض الذي تعرض له بوروسيا دورتموند في بيرغامو، اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) إجراءات عقابية – وقام بإيقاف نيكو شلوتربيك. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يعود المدير الرياضي السابق سيباستيان كيل إلى بوروسيا. آخر الأخبار والشائعات حول بوروسيا دورتموند.

    نادي بوروسيا دورتموند، أخبار: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوقف شلوتربيك بعد طرده من مقاعد البدلاء

    كان للخروج المرير لفريق بوروسيا دورتموند من دوري أبطال أوروبا على يد أتالانتا بيرغامو في دور الـ16 تداعياته. بعد الهزيمة الصادمة بنتيجة 1-4 في أواخر فبراير في بيرغامو، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الآن عدة عقوبات على نادي بوروسيا دورتموند ومشجعيه – وحدد مقدار العقوبة المفروضة على نيكو شلوتربيك.

    تم إيقاف المدافع الداخلي لمباراة واحدة في إحدى مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بسبب "سلوك غير رياضي". وبذلك يتم تطبيق اللائحة الرسمية: يتم "إيقاف اللاعب أو المسؤول تلقائيًا عن المباراة التالية في إحدى مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)". وبالتالي، فإن إلغاء العقوبة مستبعد.

    الأمر المثير للجدل بشكل خاص: شاهد شلوتربيك البطاقة الحمراء من على مقاعد البدلاء في ذلك الوقت – دون سبب واضح بالنسبة للكثيرين. كان وصفه للأحداث عبر إنستغرام واضحاً: "بعد أن قفز ما يبدو أنه عشرة لاعبين من أتالانتا في وقت واحد واعترضوا بصوت عالٍ، قمت من مكاني." وأضاف: "قلت لهم أن يجلسوا مرة أخرى. هذا كل شيء. بدون إهانات، بدون إهانة أو أي شيء آخر".

    لا تزال هذه الحادثة تثير الدهشة حتى اليوم. حتى بعد المباراة، ظل القرار غير مفهوم بالنسبة له: "لم يستطع الحكم نفسه أن يشرح لي بعد المباراة سبب حصولي على البطاقة الحمراء". وقعت الأحداث المحيطة بطرده في الدقائق الأخيرة المضطربة من المباراة.

    قدم مانويل غراف تفسيرًا محتملًا لاحقًا. قال الحكم السابق في الدوري الألماني لصحيفة بيلد: "إذا دخل منطقة المراجعة بطريقة عدائية ومواجهة، أو دخل منطقة تدريب الفريق المنافس أو الملعب، فيجب طرده من الملعب على الفور."

    إلى جانب الإيقاف الذي فُرض على شلوتربيك، تمت مقاضاة النادي أيضًا. أصدرت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) تحذيرًا بسبب السلوك غير الرياضي للفريق. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على دورتموند دفع 13 ألف يورو تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالملعب، كما يتعين عليه التنسيق مع أتالانتا بشأن تسوية الأضرار الإضافية التي تسبب فيها المشجعون. كما تم فرض غرامة مالية إضافية قدرها 5 آلاف يورو بسبب أعمال الشغب التي ارتكبها المشجعون.

    نادي بوروسيا دورتموند، أخبار: فايدنفيلر يدعو كيل للعودة إلى دورتموند

    لا يزال رحيل سيباستيان كيل عن بوروسيا دورتموند موضوعًا ساخنًا للنقاش – ويثير ردود فعل عاطفية واضحة لدى رومان فايدنفيلر.

    فوييدنفيلر، الذي لعب مع كيل لسنوات عديدة في صفوف بوروسيا دورتموند ويحظى بصداقة وثيقة معه، لم يترك مجالاً للشك في الأهمية التي يمثلها كيل للنادي. "لا يسعنا سوى أن نشكر سيباستيان على الشغف الذي أظهره دائماً"، أكد بطل العالم لعام 2014 على هامش مباراة فريق الأساطير في بوروسيا دورتموند، مشيراً إلى أن كيل لعب دوراً محورياً على مدى عقود – سواء كلاعب وقائد للفريق أو لاحقاً كمدير رياضي.

    لكن الجانب الشخصي كان قريبًا بشكل خاص من قلب الحارس السابق. "سيظل صديقي دائمًا بالطبع"، أوضح فايدنفيلر، مؤكدًا بذلك مدى قوة العلاقة بينهما حتى اليوم. وقال إنه يتفهم قرار النادي، فالتغيير جزء من طبيعة العمل. "إذا حدثت إعادة تنظيم في وقت ما، فسيتأثر بها الجميع"، قال – دون أن يود تقييم القرار نفسه.

    في الوقت نفسه، وجه فايدنفيلر أنظاره نحو المستقبل – وأعرب عن رغبته في أن يعود كيل قريبًا إلى بوروسيا دورتموند – كلاعب في فريق الأساطير التابع للنادي. "أستطيع أن أتخيل جيدًا أنه سيكون معنا مرة أخرى في وقت ما. إنه مدعو بحرارة للوقوف معي على أرض الملعب"، أوضح فايدنفيلر في إشارة إلى مباريات الأساطير المستقبلية.

    في الواقع، كان فايدنفيلر قد حاول بالفعل إقناع زميله السابق بالمشاركة في مباراة الذكرى السنوية في ملعب روتي إردي. "كنت أود إقناعه بالمشاركة هنا"، كشف. لكن الانفصال كان لا يزال حديثًا جدًا، والابتعاد قليلاً مفيد حاليًا. ومع ذلك، لا يزال فايدنفيلر يأمل في أن يتكرر ظهورهما معًا باللونين الأسود والأصفر في وقت ما.

    بوروسيا دورتموند، شائعة: المفاوضات مع ماركو سينيسي ستدخل مرحلة جديدة

    يبدو أن بوروسيا دورتموند يمكنه أن يعلق آمالاً مشروعة مجدداً في التعاقد مع ماركوس سينيسي. بعد أن كان الأرجنتيني يُعتبر لفترة طويلة مرشحاً للانضمام إلى أندية كبرى أخرى، تغيرت الأوضاع مؤخراً لصالح بوروسيا دورتموند.

    وفقاً لما أوردته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فقد خسر يوفنتوس تورينو أرضية في السباق على المدافع. ورغم أن النادي الإيطالي قد قدم عقداً جاهزاً للتوقيع، إلا أن عرضه المالي لا يبدو قادراً على منافسة العروض الأخرى، مما دفعه للبحث عن بدائل.

    سينيزي، الذي ينتهي عقده مع AFC بورنموث في الصيف، متاح للانتقال مجانًا، وهو مطلوب بشكل كبير. إلى جانب أستون فيلا، الذي يعتبر حاليًا الأكثر حظًا، يقال إن بوروسيا دورتموند قد قدم عرضًا ملموسًا وفقًا للتقرير ولا يزال لديه فرص جيدة. علاوة على ذلك، أبدى كل من AS روما والعديد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامًا به. كما تم ربط أتلتيكو مدريد وبرشلونة مؤخرًا باللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

    في بوروسيا دورتموند، تسير التخطيطات الدفاعية على قدم وساق. بغض النظر عن احتمال تمديد عقد نيكو شلوتربيك، هناك حاجة إلى مدافعين في قلب الدفاع – لا سيما بسبب رحيل نيكلاس سولي الوشيك، بالإضافة إلى علامات الاستفهام الأخرى المتعلقة بالتشكيلة. مع سينيزي، سيضم دورتموند لاعبًا أيسرًا متمرسًا يمكنه المساعدة على الفور. ومع ذلك، فإن المنافسة على مركزه المفضل موجودة بالفعل: إلى جانب شلوتربيك، يوجد أيضًا رامي بنسبايني والموهبة لوكا ريجاني في التشكيلة.

    تشير العديد من الدلائل إلى أن سينيسي سيغادر بورنموث في الصيف لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته – ويفضل أن يكون ذلك في نادٍ ذي آفاق دولية. ويبقى أن ننتظر لنرى ما إذا كان الأرجنتيني سيجد طريقه بالفعل إلى دورتموند.

  • بوروسيا دورتموند، جدول المباريات: المباريات القادمة لفريق بوروسيا دورتموند

    الموعد

    المباراة

    4 أبريل، الساعة 18:30

    ف.ب. شتوتغارت - ب.ف. ب. (الدوري الألماني)

    11 أبريل، الساعة 15:30

    بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)

    18 أبريل، الساعة 15:30

    TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)

