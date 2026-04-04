نادي بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات: 100 مليون يورو مقابل نجم باير ليفركوزن الصاعد؟ المدير الرياضي للنادي كريستوف فرويند يعلق على الموضوع

أدلى كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، بتصريحاته بشأن التكهنات المتداولة حول اتصال مزعوم بين بطل ألمانيا التاريخي ومهاجم باير ليفركوزن كريستيان كوفاني.

"أعتقد أن هناك دائمًا محادثات في اتجاهات مختلفة أو أن الأطراف تتحدث مع بعضها البعض في سوق الانتقالات. لكن لا توجد تصريحات محددة من جانبنا بشأن ذلك. كما أننا لا نشارك في التكهنات أو أي شيء آخر"، أوضح فرويند في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة بايرن ميونيخ ضد فرايبورغ.

وأضاف المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أنه من حيث المبدأ، لن يصدر نادي بايرن ميونيخ أي "تصريحات أو تقارير" بشأن الشائعات الحالية المتعلقة بالانتقالات. "لذلك لن نفعل ذلك هنا أيضًا".

وكان مستشار كوفاني، إريك ديبولو، قد كشف سابقًا لموقع "ديلي أرسنال" أن بعض الأندية الأوروبية الكبرى مهتمة بموكله، ومن بينها بايرن ميونيخ. وأشار إلى أن أرسنال على وجه الخصوص يراقب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا. وقال ديبولو: "إنه لاعب بقيمة 100 مليون يورو. مع كوفاني، سيكون لدى أرسنال مهاجم من الطراز الأول للسنوات العشر القادمة".

وكان اللاعب الذي خاض ثلاث مباريات مع منتخب الكاميرون قد انتقل في بداية الموسم من نادي ألباسيتي بالومبي الإسباني إلى ليفركوزن، الذي استثمر حوالي خمسة ملايين يورو وربطه بعقد حتى عام 2029. وفي 39 مباراة رسمية خاضها حتى الآن في جميع المسابقات، سجل سبعة أهداف وصنع ثمانية. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت قيمته السوقية بشكل كبير وتبلغ حاليًا حوالي 40 مليون يورو.