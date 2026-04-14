نادي بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات: هل البند الخاص بالنادي غير صالح؟ تسربت تفاصيل جديدة حول تمديد عقد نيكو شلوتربيك

يبدو أن بند الخروج المنصوص عليه في العقد الجديد لنيكو شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند لا ينطبق على نادي بايرن ميونيخ.

وأكدت قناة "سكاي" الشائعات التي تفيد بأن اللاعب الدولي الألماني يمكنه مغادرة بوروسيا دورتموند بعد كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مقابل مبلغ انتقال محدد قدره 60 مليون يورو، إلا أن هذه البند لا ينطبق إلا على عدد قليل من الأندية.

وبناءً على ذلك، لا يُعد نادي بايرن ميونيخ من بين هذه الأندية. يُقال إن البطل القياسي أبدى اهتماماً حذراً بانتقال اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً - خاصة في حالة رحيل مين جاي كيم، الذي يتودد إليه العديد من الأندية الإيطالية، فقد ينشط نادي ميونيخ مرة أخرى في سوق الانتقالات فيما يتعلق بالدفاع، على الرغم من وجود بدائل مناسبة في هذا المركز بالفعل مثل هيروكي إيتو وجوسيب ستانيسيتش.

ومن بين الأندية التي يُرجح أن ينتقل إليها شلوتربيك، يُقال إن ريال مدريد هو أحدها. ويبحث النادي الملكي منذ فترة طويلة عن لاعب رفيع المستوى لتعزيز خط الدفاع، بعد أن قد تشهد هذه المنطقة بعض التغييرات في الصيف.

على وجه التحديد، من المقرر ألا يتم تمديد عقد ديفيد ألابا الذي ينتهي بنهاية الموسم، ومن المتوقع أن يغادر النمساوي دون مقابل. كما أن مستقبل اللاعب الدولي أنطونيو روديجر لا يزال محفوفًا بالتساؤلات - حيث ينتهي عقده أيضًا في نهاية يونيو 2026.

وكان شلوتربيك قد مدد عقده مع بوروسيا دورتموند، الذي كان ينتهي في الأصل عام 2027، قبل الأوان يوم الجمعة الماضي حتى عام 2031، لكنه على ما يبدو أدرج بنداً في العقد يسمح له بالانسحاب، والذي من المفترض أن يصبح ساري المفعول بعد كأس العالم.

وفي مباراة دورتموند على أرضه نهاية الأسبوع الماضي ضد باير 04 ليفركوزن، تعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً للصافرات - في رد فعل واضح على ما اعتبره المشجعون إعلان ولاء مزيف للنادي.