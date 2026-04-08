نادي بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات - "لم يكن على ريال مدريد أن يحتج على ركلة الجزاء": مشهد مثير للجدل كاد أن يمر مرور الكرام في فوز بايرن ميونيخ

في خضم الحديث عن فوز بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض ريال مدريد، كادت لحظة مثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة من المباراة أن تمر مرور الكرام.

في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، سقط مهاجم بايرن ميونيخ مايكل أوليسي داخل منطقة جزاء الفريق المنافس بعد دفعة من الظهير الأيسر لريال مدريد ألفارو كاريراس. لكن الحكم مايكل أوليفر لم يطلق صافرته في هذه الحالة التي تستحق ركلة جزاء، كما لم يتدخل نظام الفيديو المساعد (VAR) أيضًا.

اشتكى أوليسي للحكم فور صافرة النهاية - ووافقه الرأي الحكم الألماني البارز السابق لوتز فاغنر. "هذا صحيح بالفعل: لم يكن على ريال مدريد أن يشتكي من ركلة جزاء"، قال فاغنر بصفته خبير تحكيم في قناة Prime.

ومع ذلك، دافع عن أوليفر بسبب أسلوبه المتساهل بشكل عام طوال المباراة: "لقد تغاضى عن بعض المواقف الأخرى من نفس النوع - لذلك وجدت الأمر منطقيًا. لذا، كانت هذه اللقطة متسقة مع أسلوبه، حتى لو كان من الممكن بالطبع مناقشتها بشكل مثير للجدل إذا نظرنا إليها بمفردها."

في المقابل، انزعج بطل العالم كريستوف كرامر من أن أوليسي فضل أن يعتبر التلامس سقطة، بدلاً من بذل كل ما في وسعه للبقاء واقفاً وربما تسجيل هدف: "أسأل نفسي دائماً في مثل هذه المواقف: المهاجم، أي أوليسي في هذه الحالة، كان سيحصل على فرصة للتسديد من داخل منطقة الخمس ياردات، لذا فهذا في الواقع هدف واضح. في مثل هذه الحالات، عادةً ما تبذل قصارى جهدك للبقاء واقفاً – لكنه سقط." ومع ذلك، فهو يتفهم، نظراً لأهمية المباراة، أن الحكم أوليفر لم يشير إلى نقطة الجزاء. "لكنني كنت سأصفر"، قال كرامر.