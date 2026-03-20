نادي بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات - "سيستفزه جسديًا ويقضي عليه تمامًا": هل سيصبح نجم بايرن ميونيخ كابوسًا لفينيكوس جونيور لاعب ريال مدريد؟

يتطلع مايك فرانز، اللاعب السابق في الدوري الألماني، بفارغ الصبر إلى مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المثيرة بين بايرن ميونيخ وريال مدريد، لا سيما بسبب المواجهة الشخصية التي ستشهدها المباراة.

فرانز، الذي كان مدافعًا قويًا في فريقي فولفسبورغ وإينتراخت فرانكفورت من بين أندية أخرى، مقتنع بأن الظهير الأيمن لبايرن ميونيخ كونراد لايمر سيجعل الحياة صعبة للغاية على نجم الهجوم في ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

"سوف يلقنه درساً"، قال فرانز وهو في حالة من النشوة الحقيقية في برنامج Fantalk على قناة Sport1. وأكد اللاعب البالغ من العمر 44 عاماً أنه "بالطريقة التي يلعب بها لايمر" يجب الدفاع ضد مهارات فينيسيوس الهجومية. "سوف يضايقه بشدة، وسيكون دائمًا في أثره. كما سيستفزه جسديًا طوال الوقت ويقضي عليه تمامًا. أنا متحمس جدًا لهذا المواجهة. فينيسيوس الأنيق والسريع - ثم يأتي هذا المضايق، هذا البيرانا، ويقضي عليه."

وكان ريال مدريد قد فاز في دور الـ16 على مانشستر سيتي. بعد فوزه 3-0 في مباراة الذهاب، فاز "الملكي" يوم الثلاثاء أيضًا في مباراة الإياب في إنجلترا بنتيجة 2-1، حيث سجل فينيسيوس ثنائية. "لنقض عليهم!"، هكذا أطلق اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تحديًا مباشرًا لبايرن ميونيخ فور انتهاء المباراة.

كان بايرن ميونيخ قد تأكد تقريبًا قبل مباراة الإياب في دور الـ16 ضد أتالانتا بيرغامو يوم الأربعاء باعتباره خصم ريال مدريد في ربع النهائي، حيث فاز البطل الألماني التاريخي في مباراة الذهاب خارج أرضه بنتيجة 6-1. وفاز ميونيخ أيضًا في مباراة الإياب بنتيجة كبيرة (4-1)، وقال المهاجم هاري كين بعد المباراة في حديثه إلى DAZN عن التحدي ضد مدريد: "نحن لا نخشى أحدًا."

ستقام مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية يوم 7 أبريل، وبعد ثمانية أيام يستضيف ريال مدريد مباراة الإياب في ميونيخ. وسيواجه الفائز في نصف النهائي العملاق التالي، سواء كان باريس سان جيرمان أو ليفربول.