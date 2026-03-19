نادي بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات: ترشيح غير متوقع من الاتحاد الألماني لكرة القدم! نجم النادي يتلقى دعوة مفاجئة من يوليان ناجلسمان

المزيد من الأخبار والشائعات حول نادي بايرن ميونيخ:
- من المرجح أن يتم اختيار كارل لأول مرة للمنتخب الألماني
- يلدز يهاجم نادي بايرن ميونيخ
- فينيسيوس جونيور يوجه تحديًا لبايرن
يبدو أن مدرب المنتخب الألماني جوليان ناجلسمان قد فاجأ الجميع باختياره حارس مرمى بايرن ميونيخ جوناس أوربيغ للمشاركة في المباريات الدولية المقررة في نهاية مارس.
وفقًا لتقارير متطابقة من قناتي Sky و Bild، من المقرر أن ينضم أوربيغ لأول مرة إلى تشكيلة المنتخب الألماني الأول. وسيعلن ناجلسمان عن تشكيلته رسميًا بعد ظهر يوم الخميس (الساعة 14:00).
لم يتمكن أوربيغ من تأكيد هذه الأخبار السارة بالنسبة له مساء الأربعاء بعد مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو، لكنه ألمح على الأقل إلى استدعائه لأول مرة: "لم ألقِ نظرة على هاتفي بعد. قيل لي شيء ما قبل قليل، لكنني لم أتحقق بعد"، قال أوربيغ رداً على سؤال في هذا الشأن من قناة DAZN.
وأوضح ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يستحق الترشيح أكثر من أي وقت مضى بفضل أدائه القوي مؤخرًا: "إذا تم ترشيح جوليان غدًا وظهرت أسماء مثل هذه، فسيسعدنا ذلك. لا أعرف من قال ذلك من بيننا، لكن: من يقدم مثل هذا الأداء في بايرن ميونيخ، فإن المنتخب الوطني ليس بعيدًا عنه".
من المرجح أن يتولى أوربيغ دور الحارس الثالث في الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) خلف الحارس الأساسي أوليفر باومان (TSG هوفنهايم) والحارس البديل ألكسندر نوبل (VfB شتوتغارت). أما فين داهمن لاعب أوغسبورغ، الذي اختاره ناجلسمان مؤخرًا ثلاث مرات متتالية كحارس ثالث، فمن المقرر أن يكون هذه المرة تحت الطلب فقط وفقًا للتقارير.
يحتل أوربيغ المركز الثاني في بايرن ميونيخ خلف مانويل نوير، لكنه لعب كثيرًا مؤخرًا بسبب مشاكل الإصابة التي عانى منها الحارس السابق للمنتخب الألماني. استغل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا هذه المشاركات ليثبت جدارته أمام ناجلسمان. شارك أوربيغ، الذي خاض ما مجموعه 22 مباراة دولية مع منتخبات ألمانيا من تحت 17 إلى تحت 21 عامًا، في 13 مباراة حتى الآن هذا الموسم في جميع المسابقات.
إلى جانب أوربيغ، من المتوقع أن يشارك لاعب بايرن ميونيخ الموهوب لينارت كارل لأول مرة مع منتخب ألمانيا. ستلتقي ألمانيا مع سويسرا في 27 مارس في بازل، وبعد ثلاثة أيام ستخوض مباراة ودية ضد غانا في شتوتغارت.
يبدو أن نادي بايرن ميونيخ قد مارس خيار إعادة الشراء الخاص بالموهبة الواعدة في خط الوسط نويل أسيكو، الذي يلعب حالياً على سبيل الإعارة مع نادي هانوفر 96 الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية. هذا ما أوردته قناة «سكاي».
وبحسب التقرير، فإن هانوفر سيستفيد من خيار الشراء مقابل مليون يورو، لكن بايرن ميونيخ سيقوم على الفور بتفعيل بند إعادة الشراء المتفق عليه بقيمة 2.5 مليون يورو. وبذلك، سيحصل هانوفر 96 على 1.5 مليون يورو مقابل عودة أسيكو إلى ميونيخ.
ووفقًا لـ"سكاي"، فإن أسيكو لديه فرصة لشغل مكان ليون جوريتزكا في التشكيلة، الذي من المعروف أنه سيغادر بايرن ميونيخ مع انتهاء عقده في الصيف. ويُعتبر اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا المرشح الداخلي الأبرز لخلافة جوريتزكا، ويمكن للنادي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب أن يخطط له في حال لم يتم التعاقد مع بديل خارجي.
يعتبر مدرب بايرن فينسنت كومباني من المعجبين بأسيكو، الذي كان يتدرب بانتظام تحت إشراف البلجيكي مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ قبل إعارته إلى هانوفر (يلعب منذ بداية فبراير 2025 مع الفريق الذي ينتمي إلى ولاية نيدرساشن). يقدم لاعب المنتخب الألماني تحت 21 عاماً موسمًا قويًا للغاية مع 96 في الدوري الألماني الثاني، ووفقًا لـ Sky، فإن المسؤولين في ميونيخ يثقون بشكل أساسي في قدرته على خلافة غوريتزكا. ومن العوامل التي تصب في صالح أسيكو أيضًا أنه يمكن استخدامه كظهير أيمن، وبالتالي يمكنه أن يلعب دورًا مشابهًا لدور توم بيشوف الذي تم التعاقد معه من هوفنهايم الصيف الماضي. فقد جاء بيشوف في الأساس كلاعب وسط، لكنه غالبًا ما يلعب كظهير أيسر في بايرن ميونيخ.
أسيكو، الذي انتقل من هيرتا برلين إلى أكاديمية بايرن ميونيخ في عام 2022، لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي حتى عام 2028. وقد خاض حتى الآن 25 مباراة في الدوري الألماني الثاني مع هانوفر هذا الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة.
وإذا قرر بايرن في النهاية التعاقد مع خليفة لغوريتزكا من خارج النادي، فقد يتم بيع أسيكو في الصيف، وفقًا لشبكة سكاي. ولن يكون هناك نقص في المهتمين، حيث يُقال إن أندية أجنبية شهيرة مثل فياريال أو برايتون آند هوف ألبيون، من بين أندية أخرى، تتطلع إلى التعاقد مع لاعب خط الوسط.
خضع المهاجم الموهوب في بايرن ميونيخ، ويزدوم مايك، لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته الخطيرة في عضلات الورك.
وقد سافر اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا خصيصًا إلى مدينة توركو الفنلندية لإجراء العملية. وهناك عالجته الدكتورة لاسي ليمباينن، التي اكتسبت سمعة طيبة في أوساط كرة القدم باعتبارها خبيرة في علاج إصابات العضلات.
كما خضع حارس المرمى الألماني النجم مارك-أندريه تير شتيجن لعملية جراحية على يد الدكتور ليمباينين في أوائل فبراير بسبب إصابة في الفخذ. ويعمل جراح العظام الفنلندي بشكل وثيق مع نادي برشلونة، النادي الأصلي لتير شتيجن الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في نادي جيرونا.
من المرجح أن يغيب مايك عن الملاعب لمدة أربعة أشهر تقريبًا بسبب إصابته، وبذلك تنتهي الموسم بالنسبة للاعب الشاب. خاض لاعب المنتخب الألماني للناشئين خمس مباريات قصيرة مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ في موسم 2025/26، وخارج ذلك لعب في الغالب مع فريق تحت 19 عامًا في نادي بايرن ميونيخ (11 مباراة، ثلاثة أهداف).
يعمل أسطورة بايرن ميونيخ فرانك ريبيري حاليًا على بناء مسيرته التدريبية.
وقال اللاعب الذي قضى سنوات طويلة في صفوف بايرن ميونيخ لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أريد أن أصبح مدربًا، وأنا أتعلم من أجل ذلك". وقد حصل ريبيري بالفعل على شهادتي UEFA A و B، ويحضر حاليًا دورة للحصول على شهادة UEFA Pro في كوفرشيانو، مركز تدريب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الواقع جنوب شرق فلورنسا.
ويقول ريبيري، الذي خاض ما مجموعه 425 مباراة مع بايرن ميونيخ بين عامي 2007 و2019، إن هدفه المنشود هو أن "يدرب يوماً ما في إيطاليا، البلد الذي أحبه". أمضى الفرنسي السنوات الأخيرة من مسيرته في إيطاليا - أولاً مع نادي فيورنتينا (2019 إلى 2021) ثم مع نادي ساليرنيتانا، حيث أنهى مسيرته في أكتوبر 2022.
وفي ساليرنيتانا، خطى ريبيري خطواته الأولى في مجال التدريب. فور انتهاء مسيرته الكروية، بدأ اللاعب البالغ من العمر 42 عامًا العمل كمدرب فني في النادي الذي يلعب حاليًا في الدرجة الثالثة الإيطالية، وظل في هذا المنصب حتى مارس 2024.
أشاد لاعب خط الهجوم في بايرن ميونيخ، لويس دياز، بزميله جمال موسيالا.
في مقطع فيديو نشرته قناة "Post United"، سُئل دياز عن لاعبه المفضل من خمسة بلدان مختلفة. بالنسبة لبلده الأم، اختار الكولومبي نجم بايرن السابق جيمس رودريغيز، وبالنسبة لإسبانيا اختار لامين يامال (برشلونة)، وبالنسبة للأرجنتين اختار ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، وبالنسبة للمكسيك اختار المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وليفركوزن تشيتشاريتو. وأخيرًا، عندما سُئل عن لاعبه الألماني المفضل، وقع اختيار دياز على زميله في بايرن ميونيخ موسيالا.
وذلك على الرغم من أنه لم يشاهد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عن قرب وهو في أفضل حالاته حتى الآن. فقبل انتقال دياز من ليفربول إلى ميونيخ الصيف الماضي، تعرض موسيالا لإصابة خطيرة في بطولة كأس العالم للأندية. غاب عن الملاعب لمدة نصف عام، وعاد تدريجياً منذ منتصف يناير، قبل أن يتعرض لانتكاسة الأسبوع الماضي في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو، مما اضطره إلى التوقف عن اللعب مرة أخرى. كإجراء احترازي، قرر مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان استبعاد موسيالا من المباريات الودية المقررة في نهاية مارس.
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 21 مارس
15:30
بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني)
السبت، 4 أبريل
15:30
إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الثلاثاء، 7 أبريل
21:00
ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)
السبت، 11 أبريل
الساعة 18:30
ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)