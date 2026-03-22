نادي بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات - "أنا أحب النادي": اللاعب المعار يأمل في الحصول على فرصة ثانية مع بايرن ميونيخ

يأمل دانيال بيريتز، المعار حاليًا إلى نادي ساوثهامبتون، في الحصول على فرصة ثانية مع نادي بايرن ميونيخ.

"بايرن لا يزال في قلبي. أنا أحب النادي"، صرح الحارس البالغ من العمر 25 عامًا في مقابلة مع موقع transfermarkt.de. انضم بيريتز إلى بايرن ميونيخ في عام 2023، لكنه لم يتجاوز أبدًا وضع الحارس البديل على الرغم من بعض المباريات الواعدة.

في البداية كان الحارس الثاني خلف الحارس الأساسي مانويل نوير، لكنه هبط في النهاية إلى المركز الثالث بعد التعاقد مع جوناس أوربيغ في أوائل عام 2025. ومن غير الواضح ما سيحدث في الصيف، خاصة وأن ألكسندر نوبل، وهو مرشح آخر للمركز الأساسي بين القائمين، سيعود من إعارته من نادي شتوتغارت.

بالنظر إلى مستقبله الشخصي، فإن الحصول على وقت لعب كافٍ أمر حاسم بالنسبة لبيريتز. لن يكون للعودة إلى ميونيخ أي معنى إلا إذا تم توفير آفاق حقيقية له: "الوضع لا يزال بعيدًا. من الصعب معرفة كيف سننهي الموسم. وبايرن لديه وضعه الخاص. يجب على مانو (مانويل نوير؛ ملاحظة المحرر) أن يقرر ما إذا كان سيستمر أم لا. بعد ذلك، سيتخذ بايرن قراره وسنحرص على اتخاذ القرار الأفضل لمسيرتي المهنية"، قال اللاعب الإسرائيلي.

إذا انتهى فصل بايرن ميونيخ بالفعل في الصيف، يمكن أن يتخيل بيريتز البقاء في ساوثهامبتون: "أعتقد أن هذا سيكون منطقيًا. لكن من المبكر جدًا الحديث عن الصيف. تركيزي الآن منصب تمامًا على المباريات. آمل أن نتمكن من التحدث عن هذا الأمر بعد شهرين، عندما نصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. عندها سيكون من الأسهل بكثير الإجابة على هذا السؤال."

انتقل بيريتز في الشتاء إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية بعد إعارة فاشلة إلى هامبورغ - وهو الآن الحارس الأساسي هناك ويسعى للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز: "إنها مباراة مثالية لكلينا. كنت في مرحلة كنت بحاجة فيها إلى هذا التأثير لأصبح الحارس الأول. كان عليّ أن ألعب بانتظام."

لا يزال اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مرتبطًا بعقد مع بايرن ميونيخ حتى عام 2028. ويواجه منافسة قوية في ميونيخ من قبل نوير وجوناس أوربيغ وسفين أولريش.