نادي بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات - "أنا أحب النادي": اللاعب المعار يأمل في الحصول على فرصة ثانية مع بايرن ميونيخ

يأمل دانيال بيريتز، المعار حاليًا إلى نادي ساوثهامبتون، في الحصول على فرصة ثانية مع نادي بايرن ميونيخ.
"بايرن لا يزال في قلبي. أنا أحب النادي"، صرح الحارس البالغ من العمر 25 عامًا في مقابلة مع موقع transfermarkt.de. انضم بيريتز إلى بايرن ميونيخ في عام 2023، لكنه لم يتجاوز أبدًا وضع الحارس البديل على الرغم من بعض المباريات الواعدة.
في البداية كان الحارس الثاني خلف الحارس الأساسي مانويل نوير، لكنه هبط في النهاية إلى المركز الثالث بعد التعاقد مع جوناس أوربيغ في أوائل عام 2025. ومن غير الواضح ما سيحدث في الصيف، خاصة وأن ألكسندر نوبل، وهو مرشح آخر للمركز الأساسي بين القائمين، سيعود من إعارته من نادي شتوتغارت.
بالنظر إلى مستقبله الشخصي، فإن الحصول على وقت لعب كافٍ أمر حاسم بالنسبة لبيريتز. لن يكون للعودة إلى ميونيخ أي معنى إلا إذا تم توفير آفاق حقيقية له: "الوضع لا يزال بعيدًا. من الصعب معرفة كيف سننهي الموسم. وبايرن لديه وضعه الخاص. يجب على مانو (مانويل نوير؛ ملاحظة المحرر) أن يقرر ما إذا كان سيستمر أم لا. بعد ذلك، سيتخذ بايرن قراره وسنحرص على اتخاذ القرار الأفضل لمسيرتي المهنية"، قال اللاعب الإسرائيلي.
إذا انتهى فصل بايرن ميونيخ بالفعل في الصيف، يمكن أن يتخيل بيريتز البقاء في ساوثهامبتون: "أعتقد أن هذا سيكون منطقيًا. لكن من المبكر جدًا الحديث عن الصيف. تركيزي الآن منصب تمامًا على المباريات. آمل أن نتمكن من التحدث عن هذا الأمر بعد شهرين، عندما نصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. عندها سيكون من الأسهل بكثير الإجابة على هذا السؤال."
انتقل بيريتز في الشتاء إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية بعد إعارة فاشلة إلى هامبورغ - وهو الآن الحارس الأساسي هناك ويسعى للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز: "إنها مباراة مثالية لكلينا. كنت في مرحلة كنت بحاجة فيها إلى هذا التأثير لأصبح الحارس الأول. كان عليّ أن ألعب بانتظام."
لا يزال اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مرتبطًا بعقد مع بايرن ميونيخ حتى عام 2028. ويواجه منافسة قوية في ميونيخ من قبل نوير وجوناس أوربيغ وسفين أولريش.
أشاد ستيفن باومغارت، مدرب فريق أونيا برلين، بنادي بايرن ميونيخ بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها فريقه بنتيجة 0-4.
"أنا متأكد نسبياً من أننا لم نكن نملك أي فرصة اليوم. لا أريد أن ألوم لاعبي فريقي كثيراً، لأن التفوق في جميع النواحي كان واضحاً للعيان من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة"، صرح المدرب البالغ من العمر 54 عاماً بعد انتهاء المباراة لقناة DAZN.
فقد "أجبر" بطل ألمانيا التاريخي لاعبي برلين على ارتكاب الأخطاء في كل موقف. "لقد كنا محظوظين بالخسارة 2-0 عند الاستراحة، إذا كنا صادقين. شعرت أننا لم نلمس الكرة أبدًا، ولم يتوقف بايرن عن الهجوم. أود أن أقدم لهم إطراءً كبيرًا على طريقة لعبهم".
بسبب هذه الهزيمة، فشل يونيون في الابتعاد عن مراكز الهبوط. حالياً، لا يزال فريق باومغارت، الذي فاز بفارق نقطتين فقط في آخر 12 مباراة، متقدماً بسبع نقاط على مركز الهبوط الذي يحتله نادي سانت باولي. لكن فريق هامبورغ لا يزال أمامه مباراة أخرى.
في طريقه للعودة إلى الملاعب، يلجأ نجم بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز إلى وسائل غير معتادة.
ففي صباح يوم الجمعة، تدرب الكندي مرتديًا ما يُعرف بنظارات "ستروبو"، التي تحد من مجال الرؤية وتهدف إلى تدريب التركيز. كما يستخدم حراس مرمى البطل الألماني هذه النظارات الخاصة لتعزيز قدرتهم على الاستجابة.
كان ديفيز قد تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية قبل حوالي أسبوع ونصف خلال الفوز المذهل 6-1 في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو. سيغيب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن بايرن ميونيخ حتى انتهاء فترة التوقف الدولية، لكنه قد يعود للمشاركة في المباراة خارج أرضه ضد فرايبورغ.
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 4 أبريل
15:30
SC فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الثلاثاء، 7 أبريل
21:00
ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)
السبت، 11 أبريل
الساعة 18:30
ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
الأحد، 19 أبريل
17:30
بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)